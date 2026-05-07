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Reino Unido condena dois espiões ao serviço da China

07 mai, 2026 - 18:11 • Reuters

O alvo desta ação de espionagem eram destacados dissidentes pró-democracia de Hong Kong atualmente radicados no Reino Unido.

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Veredito: culpados. Dois homens foram condenados, esta quinta-feira, por um tribunal de Londres, por espionagem a favor de Hong Kong e, em última instância, da China.

O alvo desta ação de espionagem eram destacados dissidentes pró-democracia de Hong Kong atualmente radicados no Reino Unido.

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Chung Biu “Bill” Yuen, de 65 anos, e Chi Leung “Peter” Wai, de 40, ambos com dupla nacionalidade chinesa e britânica, foram condenados por colaboração com um serviço de informações estrangeiro, entre dezembro de 2023 e maio de 2024.

O júri do tribunal de Old Bailey, em Londres, não conseguiu chegar a um veredito relativamente a uma outra acusação de “interferência estrangeira”, relacionada com a entrada forçada, em nome das autoridades de Hong Kong, na residência, no norte de Inglaterra, de uma mulher acusada de fraude naquele território.

Londres convoca embaixador chinês

Londres tem acusado repetidamente Pequim de atividades de espionagem, um entrave às tentativas de reaproximação diplomática entre os dois países, num contexto em que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, visitou a China em janeiro.

Após a decisão judicial desta quinta-feira, o Governo britânico convocou o embaixador chinês, afirmou o ministro da Segurança, Dan Jarvis, em comunicado.

“As atividades levadas a cabo por estes homens, em nome da China, constituem uma violação da nossa soberania e nunca serão toleradas”, declarou Jarvis.

“Continuaremos a responsabilizar a China e a confrontá-la diretamente por ações que colocam em risco a segurança das pessoas no nosso país. É por isso que o Ministério dos Negócios Estrangeiros irá convocar o embaixador chinês, para deixar claro que atividades desta natureza foram, e serão sempre, inaceitáveis em território britânico”, indicou o ministro da Defesa.

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