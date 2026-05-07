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Trump faz ultimato: UE cumpre acordo comercial ou enfrentará tarifas "muito mais elevadas"

07 mai, 2026 - 23:24 • Catarina Magalhães

Depois da chamada com o Presidente norte-americano, Von der Leyen insistiu que "estão a ser feitos bons progressos na redução de tarifas até ao início de julho".

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Insatisfeito com as negociações a decorrer entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União Europeia, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira um prazo para os 27 implementarem os compromissos do acordo comercial.

Caso a UE não cumpra até 4 de julho, Trump vai avançar com o ultimato e aplicar tarifas "muito mais elevadas", escreveu esta quinta-feira na sua rede social Truth Social.

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"Foi prometido que a UE cumpriria a sua parte do acordo e, conforme estipulado, reduziria as suas tarefas a ZERO!", recordou o Presidente norte-americano.

Este ultimato acontece dias depois de Trump impor tarifas de 25% sobre automóveis importados da UE e dos conflitos entre Trump e o chanceler alemão, depois de Friedrich Merz ter "humilhado" os EUA e o Pentágono avançar com a retirada de cinco mil militares norte-americanos da Alemanha.

"Concordei em dar tempo até ao 250º aniversário do nosso país ou, infelizmente, as suas tarifas subiriam imediatamente para níveis muito mais elevados", ameaçou Trump.

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Em reação, a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, confirmou a ligação e insistiu que "estão a ser feitos bons progressos na redução de tarifas até ao início de julho".

O acordo previa que a UE anulasse as suas tarifas sobre bens industriais dos EUA e concedesse quotas isentas de direitos aduaneiros para determinados produtos agrícolas e do mar norte-americanos, mas a legislação de implementação tem avançado lentamente no Parlamento Europeu.

Este novo prazo foi anunciado depois de uma "ótima chamada" com a líder do executivo comunitário, na qual os dois concordaram "completamente" que o Irão nunca poderá ter uma arma nuclear.

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