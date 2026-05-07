União Europeia chega a acordo para proibir IA que cria imagens de teor sexual

Os Estados-Membros e o Parlamento Europeu chegaram a acordo na quarta-feira à noite para proibir na União Europeia (UE) os serviços de inteligência artificial (IA) que possam "despir" pessoas sem o seu consentimento.

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A iniciativa surge na sequência da introdução, há alguns meses, de uma funcionalidade no Grok, o assistente de IA da rede social X, que permitia aos utilizadores solicitar a criação de montagens hiper-realistas (ou "deepfakes") de adultos e crianças nus a partir de fotografias reais, sem o seu consentimento.

O caso gerou indignação em muitos países e levou a UE a abrir uma investigação.

Na terça-feira, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, condenou veementemente as fotos falsas de si própria geradas por IA, classificando os "deepfakes" como uma “ferramenta perigosa”.

De acordo com o Parlamento Europeu, a nova proibição visa sistemas que possam criar imagens, vídeos e sons de natureza pornográfica com crianças, ou representações das partes íntimas de uma pessoa identificável, ou imagens dessa pessoa envolvida em atividade sexual, sem o seu consentimento.

As novas regras entrarão em vigor em 2 de dezembro. A partir dessa data, os sistemas de IA deverão estar equipados com medidas de segurança que os impeçam de gerar este tipo de conteúdo.

A medida foi adotada no âmbito de uma revisão da legislação europeia sobre a IA, ou Lei da IA, uma lei pioneira formalmente aprovada há dois anos.