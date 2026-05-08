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Alemanha. Assaltante de banco deixa reféns e foge do local

08 mai, 2026 - 12:09 • Olímpia Mairos , com agências

Situação ddecorreu esta sexta-feira de manhã em Sinzig, no oeste da Alemanha. Reféns não sofreram ferimentos.

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Está por localizar o homem que esta sexta-feira de manhã fez vários reféns durante um assalto a uma agência bancária em Sinzig, no oeste da Alemanha.

Os reféns, entre os quais o motorista de uma carrinha de transporte de valores, foram libertados e não sofreram ferimentos, depois do homem ter fugido do local, adianta a polícia alemá, citada pela Agência Reuters.

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De acordo com o jornal Bild, o incidente começou cerca das 9h00 locais (8h00 em Lisboa), quando uma carrinha de transporte de dinheiro parou junto ao banco. Um funcionário terá saído do veículo para entrar na agência e foi alegadamente intercetado e ameaçado por um homem armado.

[notícia atualizada às 15h36]

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