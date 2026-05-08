- Noticiário das 17h
- 08 mai, 2026
-
Alemanha. Assaltante de banco deixa reféns e foge do local
08 mai, 2026 - 12:09 • Olímpia Mairos , com agências
Situação ddecorreu esta sexta-feira de manhã em Sinzig, no oeste da Alemanha. Reféns não sofreram ferimentos.
Está por localizar o homem que esta sexta-feira de manhã fez vários reféns durante um assalto a uma agência bancária em Sinzig, no oeste da Alemanha.
Os reféns, entre os quais o motorista de uma carrinha de transporte de valores, foram libertados e não sofreram ferimentos, depois do homem ter fugido do local, adianta a polícia alemá, citada pela Agência Reuters.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com o jornal Bild, o incidente começou cerca das 9h00 locais (8h00 em Lisboa), quando uma carrinha de transporte de dinheiro parou junto ao banco. Um funcionário terá saído do veículo para entrar na agência e foi alegadamente intercetado e ameaçado por um homem armado.
[notícia atualizada às 15h36]
- Noticiário das 17h
- 08 mai, 2026
-