Alemanha: sequestradores fazem reféns em banco de Sinzig

Pelo menos uma pessoa foi feita refém esta sexta-feira de manhã durante um assalto a uma agência bancária em Sinzig, no oeste da Alemanha, onde decorre uma vasta operação policial. Entre os reféns estará o motorista de uma carrinha de transporte de valores.

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Segundo as autoridades alemãs, acredita-se que “vários sequestradores” estejam no interior da agência do banco Volksbank, localizada entre as cidades de Bona e Koblenz. A polícia garante, para já, que “a situação é estável”, mas mantém toda a área isolada por razões de segurança.

De acordo com o jornal Bild, o incidente começou cerca das 9h00 locais (8h00 em Lisboa), quando uma carrinha de transporte de dinheiro parou junto ao banco. Um funcionário terá saído do veículo para entrar na agência e foi alegadamente intercetado e ameaçado por um homem armado. O suspeito e o trabalhador estarão agora no interior do cofre do banco.

As autoridades não revelaram quantas pessoas permanecem dentro da agência nem avançaram detalhes sobre uma eventual intervenção policial, alegando motivos táticos. A polícia admite ainda que os sequestradores possam estar a acompanhar a cobertura mediática do caso.