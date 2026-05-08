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Ataques israelitas causam pelo menos 12 mortos no sul do Líbano

08 mai, 2026 - 00:33 • Lusa

Bombardeamentos ocorreram enquanto um dirigente norte-americano anunciou a realização de "discussões entre o Líbano e Israel", em 14 e 15 de maio, em Washington.

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Ataques israelitas causaram na quinta-feira pelo menos 12 mortos no sul do Líbano, segundo o governo libanês, apesar da existência de um cessar-fogo.

Estes ataques ocorreram enquanto um dirigente do Departamento de Estado dos EUA anunciou a realização de "discussões entre o Líbano e Israel", em 14 e 15 de maio, em Washington.

Já se realizaram duas sessões entre os embaixadores dos dois Estados em 14 e 23 de abril, que permitiram um cessar-fogo, em vigor desde 17 de abril.

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Os dois Estados estão oficialmente em estado de guerra desde 1948 e as reuniões de abril foram as primeiras do género em 33 anos, mas as hostilidades continuam apesar da trégua declarada.

Durante o dia, a aviação israelita atracou várias localidades do sul libanês.

Já durante a noite de quinta-feira, o governo libanês deu conta de 11 mortos, entre os quais duas crianças, causados por bombardeamentos a três localidades na região de Nabatiyé.

Um ataque em Marjayoun a uma ambulância do Comité Islâmico de Saúde, ligado ao Hezbollah, causou a morte a um socorrista e feriu outro.

Na quarta-feira, 11 pessoas foram mortas em ataques no sul e leste do país.

E, pela primeira vez desde há um mês, o subúrbio sul de Beirute foi atacado pelos israelitas.

O presidente libanês disse na segunda-feira que um acordo de segurança com Israel e o "fim das agressões israelitas" deveriam anteceder qualquer reunião sua com o primeiro-ministro israelita, enquanto o Hezbollah acusa o governo de conduzir o Líbano "à capitulação".

Os ataques israelitas ao Líbano já causaram mais de 2.700 mortos, mais de 8.200 feridos e um milhão de deslocados desde o início de março.

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