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China condena antigos ministros da Defesa à pena de morte

08 mai, 2026 - 16:25 • Reuters

Na China, uma pena de morte com suspensão da execução, como neste caso, é geralmente convertida em prisão perpétua caso o condenado não cometa novos crimes durante o período de suspensão.

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A China condenou os antigos ministros da Defesa Wei Fenghe e Li Shangfu à pena de morte com suspensão da execução por dois anos, no âmbito de um vasto processo de combate à corrupção nas forças armadas chinesas.

Segundo a agência estatal Xinhua, ambos foram considerados culpados de crimes de corrupção, incluindo o recebimento de subornos de elevado valor e favorecimento indevido em nomeações militares.

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A campanha anticorrupção liderada pelo presidente chinês Xi Jinping tem atingido vários altos responsáveis militares desde 2012 e alargou-se recentemente à elite da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular, responsável pelo arsenal nuclear e pelos mísseis convencionais da China.

As autoridades militares chinesas apelaram agora aos membros do Partido Comunista e aos quadros militares para retirarem lições destes casos, alertando contra “lealdades divididas” em relação ao partido.

Na China, uma pena de morte com suspensão da execução é geralmente convertida em prisão perpétua caso o condenado não cometa novos crimes durante o período de suspensão. No caso de Wei Fenghe e Li Shangfu, a pena será convertida em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou redução da sentença.

Analistas internacionais consideram que estas purgas poderão fragilizar a estrutura de comando e a prontidão operacional das forças armadas chinesas.

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