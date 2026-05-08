Dinamarquês testa negativo para hantavírus

Um cidadão dinamarquês testou negativo para hantavírus, informou esta sexta-feira a autoridade de saúde pública dinamarquesa SSI, em comunicado.

A pessoa viajou de avião de Joanesburgo para Amesterdão no mesmo voo em que seguia também uma pessoa infetada, acrescentou a autoridade. A pessoa doente tinha estado no navio de cruzeiro "MV Hondius", que tem um surto a bordo e que está a caminho das Canárias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Esta sexta-feira foram noticiados dois novos casos suspeitos em Espanha e na ilha remota de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul.

Os anúncios em locais separados por milhares de quilómetros alimentam preocupações sobre um conjunto de casos associados até agora a três mortes — embora a Organização Mundial da Saúde tenha reiterado que o risco para a população em geral é baixo e que o vírus não se transmite facilmente.

Uma mulher de 32 anos, na província espanhola de Alicante, no sudeste de Espanha, apresenta sintomas compatíveis com uma infeção por hantavírus e está a ser testada, informaram as autoridades de saúde espanholas.

Terá estado brevemente sentada num avião atrás de uma mulher neerlandesa que contraiu o vírus a bordo do navio MV Hondius, disse o secretário de Estado da Saúde, Javier Padilla, aos jornalistas.

Essa mulher neerlandesa abandonou o voo em Joanesburgo por se sentir doente antes da descolagem, a 25 de abril, tendo posteriormente falecido no hospital.

Um homem britânico também foi suspeito de estar infetado na ilha de Tristan da Cunha, segundo a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido. As autoridades locais indicaram que ele era passageiro do navio com bandeira neerlandesa que fez escala na ilha entre 13 e 15 de abril.

“Com base na dinâmica deste surto, na forma como está e não está a propagar-se entre as pessoas no navio e entre as pessoas que desembarcaram, continuamos a considerar que o risco para a população em geral é baixo”, afirmou Anaïs Legand, responsável técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ameaças virais, numa conferência de imprensa online.

Ambos os novos casos suspeitos têm ligações ao cluster inicial de casos, acrescentaram as autoridades.