Dois agentes da Guardia Civil morrem durante perseguição a "narcolancha"

Dois elementos da Guardia Civil espanhola morreram e outros dois ficaram feridos, esta sexta-feira, durante uma perseguição a uma lancha de tráfico de droga, em Huelva.



Um dos feridos encontra-se internado em estado grave, notícia o jornal “El País”.

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As vítimas resultaram de uma colisão entre duas embarcações do Serviço Marítimo da Capitania de Huelva.

O acidente aconteceu a 80 milhas da costa de Huelva e a 47 da costa de Marrocos.

As embarcações envolvidas perseguiam uma lancha de alta velocidade alegadamente carregada com droga, que realizou uma manobra considerada de grande perigo para escapar às autoridades.



A Junta da Andaluzia decretou um dia de luto oficial para este sábado.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou consternação pela morte dos dois agentes da Guarda Civil durante uma operação contra o narcotráfico.

“Todo o meu carinho e apoio às suas famílias, colegas e entes queridos neste momento tão difícil, bem como o desejo de rápidas melhoras para os agentes que permanecem feridos”, escreveu Pedro Sánchez, nas redes sociais.