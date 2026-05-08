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Espanha confirma que há um caso suspeito de hantavírus ligado ao cruzeiro Hondius
08 mai, 2026 - 14:02 • Reuters
O caso suspeito diz respeito a uma mulher que viajava no mesmo voo que um doente que morreu em Joanesburgo, depois de ter viajado no navio de cruzeiro MV Hondius e contraído o vírus, afirmou Padilla.
Uma mulher na província de Alicante, no sudeste de Espanha, pertencente à região de Valência, apresenta sintomas compatíveis com uma infeção por hantavírus. A notícia é avançada pela Agência Reuters que cita o secretário de Estado da Saúde, Javier Padilla, aos jornalistas.
O caso suspeito diz respeito a uma mulher que viajava no mesmo voo que um doente que faleceu em Joanesburgo, depois de ter viajado no navio de cruzeiro MV Hondius e contraído o vírus, afirmou Padilla.
A mulher foi transportada para um hospital em Alicante, onde permanece em isolamento, acrescentou. Os sintomas da mulher passam por tosse e "mal-estar geral".
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O governante adiantou que a mulher espanhola estava sentada duas filas atrás do passageiro do navio de cruzeiro e que o contacto entre ambos "foi breve", uma vez que o passageiro só esteve "a bordo por um curto período de tempo" durante o voo.
Padilla acrescentou que as autoridades de saúde da região de Valência estão a rastrear as pessoas com quem a mulher esteve em contacto nos últimos dias.
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