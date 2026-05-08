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Gabi, o robot que virou monge budista para aproximar jovens dos templos

08 mai, 2026 - 15:11 • Olímpia Mairos

Na próxima semana, Gabi deverá participar no desfile anual das Lanternas de Lótus, uma das maiores celebrações budistas da Coreia do Sul, ao lado de outros três robots humanoides ligados ao templo.

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Gabi, o robô que virou monge budista para aproximar jovens dos templos. Foto: Yonhap/EPA
Gabi, o robô que virou monge budista para aproximar jovens dos templos. Foto: Yonhap/EPA
Robô humanóide numa cerimónia de ordenação budista. Foto: Yonhap/EPA
Robô humanóide numa cerimónia de ordenação budista. Foto: Yonhap/EPA
Robô humanóide numa cerimónia de ordenação budista. Foto: Yonhap/EPA
Robô humanóide numa cerimónia de ordenação budista. Foto: Yonhap/EPA

Num dos principais templos budistas da Coreia do Sul, um novo “monge” destacou-se esta semana não pela meditação, mas pelos componentes eletrónicos.

O templo Jogyesa, em Seul, realizou uma cerimónia inédita ao integrar oficialmente Gabi, um robot humanoide, na ordem budista Jogye, numa tentativa de aproximar os mais jovens da religião numa altura em que o número de fiéis continua em queda.

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Vestido com túnicas budistas castanhas e cinzentas, o androide participou num ritual semelhante ao dos monges humanos. Recebeu um colar com 108 contas de oração, inclinou-se perante o templo e recebeu um certificado oficial onde, em vez da data de nascimento, constava a data de fabrico: 3 de março de 2026.

Conheça Gabi, o robot ordenado monge budista na Coreia do Sul
Conheça Gabi, o robot ordenado monge budista na Coreia do Sul

A cerimónia decorreu entre lanternas coloridas no pátio do templo e incluiu adaptações pouco habituais aos rituais tradicionais. Em substituição da marca feita com incenso quente na pele dos iniciados, os monges colocaram um autocolante comemorativo no braço mecânico do robot.

No vídeo divulgado pela Reuters, um dos monges pede a Gabi que una as palmas das mãos e responda: “Sim, dedicar-me-ei”. Gabi cumpre a instrução e responde afirmativamente durante a cerimónia.

Sungwon, responsável pelos assuntos culturais da ordem Jogye, explicou que a ideia começou “quase por brincadeira”, mas acabou por ganhar um significado mais profundo.

“Os robots estão a entrar rapidamente nas nossas vidas e as pessoas sentem-se cada vez mais próximas deles. Estão a tornar-se parte da nossa comunidade”, afirmou.

Budismo tenta recuperar interesse entre os jovens

A iniciativa surge numa fase de perda de influência do budismo na Coreia do Sul. Atualmente, cerca de 16% da população identifica-se como budista, abaixo dos 23% registados em 2005. Entre os jovens na faixa dos 20 anos, o valor cai para apenas 8%.

Também o número de novos monges tem vindo a diminuir. No último ano, a ordem Jogye ordenou menos de 100 religiosos, quando há uma década o número ultrapassava os 200.

Perante este cenário, a maior ordem budista do país tem apostado numa abordagem mais moderna para conquistar as gerações mais novas, recorrendo a aplicações de meditação, produtos digitais, campanhas virais e agora até robots humanoides.

Com 1,30 metros de altura, Gabi tornou-se o rosto mais recente dessa estratégia.

Regras budistas adaptadas a máquinas

Durante a cerimónia, o robô recebeu cinco preceitos budistas adaptados à sua condição mecânica. As regras proíbem causar danos à vida, destruir outros robots ou objetos, agir de forma enganosa e desrespeitar pessoas.

A quinta regra — evitar excessos — revelou-se a mais difícil de adaptar.

“Os humanos exageram no álcool ou noutras coisas. Mas qual será o equivalente disso para um robot?”, questionou Sungwon.

O monge revelou ainda que utilizou ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT e o Gemini, para testar a formulação das regras.

Segundo explicou, o objetivo nunca foi transformar máquinas em budistas, mas sim refletir sobre a forma como os humanos desenvolvem tecnologia.

“Os fabricantes devem criar robôs capazes de seguir princípios éticos”, defendeu.

“A inteligência artificial poderá cuidar de nós”

Apesar do simbolismo da cerimónia, Sungwon admite que Gabi ainda está longe de ser tecnologicamente avançado. Ensinar o robot a juntar as mãos em posição de oração foi, segundo o monge, uma tarefa mais complicada do que esperava.

Ainda assim, mostra-se confiante em relação ao futuro da inteligência artificial.

“Não acredito que a IA venha a destruir-nos. Pelo contrário, inteligências muito avançadas poderão cuidar de nós com compaixão”, afirmou.

Na próxima semana, Gabi deverá participar no desfile anual das Lanternas de Lótus, uma das maiores celebrações budistas da Coreia do Sul, ao lado de outros três robots humanóides ligados ao templo.

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