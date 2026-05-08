Hospedeira neerlandesa testa negativo a hantavírus após contacto com vítima mortal

Uma hospedeira da companhia aérea neerlandesa KLM testou negativo a hantavírus, depois de ter sido internada num hospital em Amesterdão por precaução, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A mulher tinha estado em contacto com uma cidadã neerlandesa de 69 anos que morreu devido à infeção na África do Sul.

A hospedeira foi hospitalizada na terça-feira e apresentava inicialmente sintomas ligeiros, o que levou as autoridades de saúde a avançarem com testes laboratoriais para despistar uma possível infeção.

A mulher tinha contactado com a vítima mortal, que faleceu em Joanesburgo, a 26 de abril. A cidadã neerlandesa tinha viajado para a África do Sul a partir da ilha de Santa Helena, após desembarcar do navio de cruzeiro MV Hondius dois dias antes.

Reino Unido acompanha novo caso suspeito

Entretanto, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido anunciou esta sexta-feira a identificação de um novo caso suspeito de hantavírus num cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, no âmbito da monitorização do surto associado ao cruzeiro.

Segundo as autoridades britânicas, dois cidadãos do Reino Unido tiveram já infeções por hantavírus confirmadas laboratorialmente, relacionadas com o acompanhamento epidemiológico desencadeado após o surto mortal registado a bordo do navio.

As autoridades de saúde mantêm sob vigilância contactos próximos dos passageiros e residentes envolvidos, enquanto o caso suspeito identificado em Tristão da Cunha continua sob análise laboratorial.

O hantavírus é transmitido sobretudo através do contacto com roedores infetados ou com os seus excrementos, saliva e urina. Dependendo da estirpe, a infeção pode provocar sintomas graves, incluindo febre, dificuldades respiratórias e complicações renais.

Todos os anos são registados casos pontuais de hantavírus em vários países, geralmente associados ao contacto com roedores infetados ou ambientes contaminados pelos animais.

A nível mundial, estima-se que ocorram entre 10 mil e mais de 100 mil infeções por ano, sendo a Ásia e a Europa as regiões mais afetadas.