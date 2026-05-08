"Não há assunto proibido": Lula discute "tabus", crime organizado e tarifas com Trump

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acredita que a conversa de três horas com o líder norte-americano, Donald Trump, vai ajudar a estabilizar as relações entre o país e os Estados Unidos da América (EUA).

Tarifas, comércio, segurança, minerais críticos e crime organizado foram os temas principais das conversações entre os dois líderes reunidos na Casa Branca, em Washington.

"Demos um passo importante na consolidação da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Não há assunto proibido, nem tabus", escreveu Lula na rede social X (antigo Twitter).

"É importante que os EUA voltem a interessar-se pelo que acontece no Brasil. A única coisa que não vamos abrir mão é da nossa democracia e da nossa soberania."



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Lula afirmou que Trump aceitou um prazo de 30 dias para avançar nas negociações comerciais sobre tarifas. Neste tempo, as equipas dos dois países vão formar um grupo de trabalho para discutir as diferenças nas cobranças de impostos e, caso necessário, cada lado vai reduzir as suas taxas.

"Eu sugeri ao Trump para que a gente colocasse os nossos ministros para, em 30 dias, resolver esse problema, para nós decidirmos o que vai acontecer. E eu acho que vai terminar bem no acordo Brasil e EUA na questão comercial", explicou o chefe de Estado brasileiro, afirmando estar disposto a fazer concessões.

