Novo caso suspeito de hantavírus identificado no Reino Unido

As autoridades de saúde investigam agora a possível extensão da infeção e mantêm sob vigilância contactos próximos dos passageiros e residentes envolvidos. O caso suspeito identificado em Tristão da Cunha continua sob análise laboratorial.

Segundo a atualização divulgada pelas autoridades sanitárias britânicas, dois cidadãos do Reino Unido tiveram já infeções por hantavírus confirmadas laboratorialmente . Os casos estão relacionados com o acompanhamento epidemiológico desencadeado após um surto mortal registado a bordo do cruzeiro .

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido anunciou esta sexta-feira a identificação de um novo caso suspeito de hantavírus num cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, no âmbito da monitorização do surto associado a um navio de cruzeiro de luxo .

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido indicou ainda que continua a colaborar com equipas médicas locais e internacionais para acompanhar a evolução da situação e avaliar eventuais riscos adicionais para a saúde pública.

O surto no navio de cruzeiro levantou preocupações acrescidas devido ao isolamento geográfico de Tristão da Cunha, considerada uma das comunidades habitadas mais remotas do mundo.

O hantavírus é transmitido sobretudo através do contacto com roedores infetados ou com os seus excrementos, saliva e urina. Dependendo da estirpe, a infeção pode provocar sintomas graves, incluindo febre, dificuldades respiratórias e complicações renais.



Hospedeira holandesa testa negativo a hantavírus

Uma mulher holandesa que tinha estado em contacto com um caso mortal de hantavírus testou negativo ao vírus, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A mulher, hospedeira da companhia aérea neerlandesa KLM, tinha sido internada num hospital em Amesterdão na terça-feira. Inicialmente, foi avançado que apresentava sintomas ligeiros.

A hospedeira tinha estado em contacto com outra mulher holandesa, de 69 anos, que morreu devido a hantavírus em Joanesburgo, a 26 de abril.

A vítima tinha viajado para a África do Sul a partir da ilha de Santa Helena, onde tinha desembarcado do navio MV Hondius dois dias antes.

Um caso em Israel que nada tem a vem com o cruzeiro