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Novo caso suspeito de hantavírus identificado no Reino Unido

08 mai, 2026 - 07:43 • Olímpia Mairos

Autoridades britânicas já confirmaram duas infeções ligadas ao surto mortal num navio de cruzeiro.

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A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido anunciou esta sexta-feira a identificação de um novo caso suspeito de hantavírus num cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, no âmbito da monitorização do surto associado a um navio de cruzeiro de luxo.

Segundo a atualização divulgada pelas autoridades sanitárias britânicas, dois cidadãos do Reino Unido tiveram já infeções por hantavírus confirmadas laboratorialmente. Os casos estão relacionados com o acompanhamento epidemiológico desencadeado após um surto mortal registado a bordo do cruzeiro.

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As autoridades de saúde investigam agora a possível extensão da infeção e mantêm sob vigilância contactos próximos dos passageiros e residentes envolvidos. O caso suspeito identificado em Tristão da Cunha continua sob análise laboratorial.

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A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido indicou ainda que continua a colaborar com equipas médicas locais e internacionais para acompanhar a evolução da situação e avaliar eventuais riscos adicionais para a saúde pública.

O surto no navio de cruzeiro levantou preocupações acrescidas devido ao isolamento geográfico de Tristão da Cunha, considerada uma das comunidades habitadas mais remotas do mundo.

O hantavírus é transmitido sobretudo através do contacto com roedores infetados ou com os seus excrementos, saliva e urina. Dependendo da estirpe, a infeção pode provocar sintomas graves, incluindo febre, dificuldades respiratórias e complicações renais.

Hospedeira holandesa testa negativo a hantavírus

Uma mulher holandesa que tinha estado em contacto com um caso mortal de hantavírus testou negativo ao vírus, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A mulher, hospedeira da companhia aérea neerlandesa KLM, tinha sido internada num hospital em Amesterdão na terça-feira. Inicialmente, foi avançado que apresentava sintomas ligeiros.

A hospedeira tinha estado em contacto com outra mulher holandesa, de 69 anos, que morreu devido a hantavírus em Joanesburgo, a 26 de abril.

A vítima tinha viajado para a África do Sul a partir da ilha de Santa Helena, onde tinha desembarcado do navio MV Hondius dois dias antes.

Um caso em Israel que nada tem a vem com o cruzeiro

Entretanto, Israel diagnosticou o primeiro caso de hantavírus no país, avançou o jornal Jerusalem Post, citando informações do diário israelita Maariv. As autoridades sublinham, porém, que este caso não está relacionado com o surto associado ao navio de cruzeiro de luxo que está a ser monitorizado pelas autoridades britânicas.

O doente terá sido infetado com uma variante europeia do vírus durante uma estadia na Europa de Leste, há vários meses, tendo procurado assistência médica após desenvolver sintomas compatíveis com a doença.

De acordo com a informação conhecida, o paciente realizou inicialmente um teste de anticorpos após o aparecimento dos sintomas, exame que indicou exposição ao hantavírus. Posteriormente, um teste PCR confirmou a presença de material genético do vírus.

O estado clínico do doente é considerado estável. Até ao momento, não necessitou de cuidados intensivos, mas permanece sob observação médica.

Recorde-se que todos os anos são registados casos pontuais de hantavírus em vários países, sobretudo associados ao contacto com roedores infetados ou ambientes contaminados pelos animais.

A nível mundial, estima-se que ocorram entre 10.000 e mais de 100.000 infeções por ano, sendo a Ásia e a Europa as regiões mais afetadas.

[notícia atualizada às 8h30 de 8 de maio de 2026 para acrescentar que a hospedeira da KLM, que esteve em contacto com a vítima mortal, testou negativo a hantavírus]

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