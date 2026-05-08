- Noticiário das 9h
- 08 mai, 2026
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Novo caso suspeito de hantavírus identificado no Reino Unido
08 mai, 2026 - 07:43 • Olímpia Mairos
Autoridades britânicas já confirmaram duas infeções ligadas ao surto mortal num navio de cruzeiro.
A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido anunciou esta sexta-feira a identificação de um novo caso suspeito de hantavírus num cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, no âmbito da monitorização do surto associado a um navio de cruzeiro de luxo.
Segundo a atualização divulgada pelas autoridades sanitárias britânicas, dois cidadãos do Reino Unido tiveram já infeções por hantavírus confirmadas laboratorialmente. Os casos estão relacionados com o acompanhamento epidemiológico desencadeado após um surto mortal registado a bordo do cruzeiro.
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As autoridades de saúde investigam agora a possível extensão da infeção e mantêm sob vigilância contactos próximos dos passageiros e residentes envolvidos. O caso suspeito identificado em Tristão da Cunha continua sob análise laboratorial.
Saúde
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A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido indicou ainda que continua a colaborar com equipas médicas locais e internacionais para acompanhar a evolução da situação e avaliar eventuais riscos adicionais para a saúde pública.
O surto no navio de cruzeiro levantou preocupações acrescidas devido ao isolamento geográfico de Tristão da Cunha, considerada uma das comunidades habitadas mais remotas do mundo.
O hantavírus é transmitido sobretudo através do contacto com roedores infetados ou com os seus excrementos, saliva e urina. Dependendo da estirpe, a infeção pode provocar sintomas graves, incluindo febre, dificuldades respiratórias e complicações renais.
Hospedeira holandesa testa negativo a hantavírus
Uma mulher holandesa que tinha estado em contacto com um caso mortal de hantavírus testou negativo ao vírus, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).
A mulher, hospedeira da companhia aérea neerlandesa KLM, tinha sido internada num hospital em Amesterdão na terça-feira. Inicialmente, foi avançado que apresentava sintomas ligeiros.
A hospedeira tinha estado em contacto com outra mulher holandesa, de 69 anos, que morreu devido a hantavírus em Joanesburgo, a 26 de abril.
A vítima tinha viajado para a África do Sul a partir da ilha de Santa Helena, onde tinha desembarcado do navio MV Hondius dois dias antes.
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