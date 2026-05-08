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Saúde Pública
OMS confirma seis casos de hantavírus relacionados com navio "MV Hondius"
08 mai, 2026 - 23:37 • Ricardo Vieira
Os seis casos confirmados em laboratório foram identificados como sendo da estirpe Andes. Há ainda dois casos "prováveis"
Aumenta de cinco para seis o número de casos confirmados de hantavírus na sequência de um surto no navio de cruzeiro "MV Hondius". A informação foi avançada esta sexta-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Até 8 de maio, foram reportados seis casos confirmados e dois casos prováveis de hantavírus, indica a OMS.
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Os seis casos confirmados em laboratório foram identificados como vírus Andes, transmissível entre seres humanos.
Três passageiros do navio de cruzeiro "MV Hondius" morreram na sequência do surto de hantavírus.
Saúde
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O navio partiu de Cabo Verde na quinta-feira e está a navegar rumo a Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde deverá chegar no sábado.
A partir das Canárias, espera-se que a evacuação dos passageiros, incluindo alguns canadianos, tenha início a 11 de maio.
O hantavírus causador do surto no cruzeiro "MV Hondius" só se transmite por contacto muito próximo, incluindo exposição a saliva ou secreções respiratórias quando uma pessoa infetada espirra, tosse ou cospe muito perto de outra, esclarece a OMS.
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