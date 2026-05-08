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Preços do petróleo sobem após novo confronto entre EUA e Irão

08 mai, 2026 - 08:25 • Olímpia Mairos , com Reuters

A escalada das tensões entre Washington e Teerão voltou a pressionar os mercados energéticos, com receios sobre o futuro do cessar-fogo e da circulação de petróleo no estratégico Estreito de Ormuz.

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Os preços do petróleo subiram cerca de 1% esta sexta-feira, depois de novos confrontos entre os Estados Unidos e o Irão terem ameaçado um cessar-fogo já frágil e reduzido as esperanças de progressos na reabertura do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito.

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Os contratos futuros do petróleo Brent avançavam 1,20 dólares, ou 1,2%, para 101,26 dólares por barril às 3h56 GMT. Já os futuros do crude norte-americano West Texas Intermediate (WTI) subiam 85 cêntimos, ou 0,9%, para 95,66 dólares por barril. Os preços de referência chegaram a subir mais de 3% na abertura dos mercados.

Os ganhos interromperam três dias consecutivos de quedas, depois de terem surgido esta semana notícias de que Washington e Teerão estariam próximos de alcançar um acordo de paz que colocaria fim aos combates, embora deixando em aberto questões mais amplas relacionadas com o programa nuclear iraniano. Ainda assim, ambos os contratos acumulam perdas de cerca de 6% na semana.

“O mercado está à beira de um colapso completo. A formação dos preços já não está ancorada numa leitura pragmática da evolução da guerra nem nas realidades físicas do Estreito de Ormuz”, afirmou Vandana Hari, fundadora da empresa de análise do mercado petrolífero Vanda Insights.

A subida dos preços ocorreu após o Irão acusar os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo de um mês entre os dois países. Washington, por sua vez, afirmou que os ataques norte-americanos foram uma retaliação depois de embarcações da Marinha dos EUA terem sido alvo de disparos iranianos durante a travessia do Estreito de Ormuz, na quinta-feira.

As forças armadas iranianas alegaram que os Estados Unidos atingiram um petroleiro iraniano, outra embarcação e áreas civis no estreito e em território continental iraniano.

Apesar da retoma dos confrontos, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse aos jornalistas, mais tarde na quinta-feira, que o cessar-fogo continua em vigor.

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