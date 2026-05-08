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Starmer recusa demitir-se após pesadas perdas nas eleições locais

08 mai, 2026 - 09:16 • Reuters

O primeiro-ministro britânico garantiu esta sexta-feira que não tenciona apresentar a demissão, apesar das perdas significativas sofridas pelo Partido Trabalhista nas eleições locais no Reino Unido.

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que não se demitirá depois de o Partido Trabalhista ter sofrido pesadas perdas iniciais nas eleições locais realizadas esta sexta-feira, acrescentando que espera continuar a liderar o partido nas próximas eleições legislativas.

“Não vou abandonar”, declarou Starmer aos meios de comunicação britânicos.

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