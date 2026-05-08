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Guerra na Ucrânia
Trump anuncia três dias de cessar-fogo na Ucrânia
08 mai, 2026 - 19:11 • Catarina Magalhães, com Reuters
Cessar-fogo autorizado por Zelensky inclui troca de mil prisioneiros entre Rússia e Ucrânia.
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira um cessar-fogo de três dias na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entre 9 e 11 de maio.
"Este cessar-fogo incluirá a suspensão de toda a atividade militar, bem como uma troca de mil prisioneiros", revelou o líder norte-americano na sua rede social Truth Social.
Este comunicado acontece quatro dias depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciar um cessar-fogo temporário na Ucrânia a 8 e 9 de maio.
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