Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 08 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Trump anuncia três dias de cessar-fogo na Ucrânia

08 mai, 2026 - 19:11 • Catarina Magalhães, com Reuters

Cessar-fogo autorizado por Zelensky inclui troca de mil prisioneiros entre Rússia e Ucrânia.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira um cessar-fogo de três dias na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entre 9 e 11 de maio.

"Este cessar-fogo incluirá a suspensão de toda a atividade militar, bem como uma troca de mil prisioneiros", revelou o líder norte-americano na sua rede social Truth Social.

Este comunicado acontece quatro dias depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciar um cessar-fogo temporário na Ucrânia a 8 e 9 de maio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

[Em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 08 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS