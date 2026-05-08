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Trump garante que cessar-fogo entre EUA e Irão continua apesar de novos combates

08 mai, 2026 - 09:02 • Olímpia Mairos , com Reuters

Novos confrontos no Estreito de Ormuz e ataques aos Emirados Árabes Unidos aumentaram os receios de escalada militar e fizeram subir os preços do petróleo acima dos 100 dólares por barril.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão continua em vigor, apesar dos novos confrontos militares registados no Golfo e dos ataques lançados contra os Emirados Árabes Unidos.

Os combates reacenderam-se numa altura em que Washington aguardava uma resposta de Teerão à proposta norte-americana para encerrar a guerra.

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Segundo Trump, três "destroyers"da Marinha dos EUA foram atacados enquanto atravessavam o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo.

“Não houve danos nos três destroyers, mas os atacantes iranianos sofreram grandes danos”, escreveu o Presidente norte-americano na rede social Truth Social.

Mais tarde, em Washington, Trump procurou minimizar os confrontos e garantiu que o cessar-fogo continua ativo.

“Brincaram connosco hoje. Nós arrasámo-los”, declarou aos jornalistas.

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O principal comando militar conjunto do Irão acusou, contudo, os Estados Unidos de terem violado o cessar-fogo ao atacarem um petroleiro iraniano, outra embarcação e zonas civis na ilha de Qeshm, situada no Estreito de Ormuz, bem como áreas costeiras próximas.

As forças armadas iranianas afirmaram ter respondido através de ataques contra embarcações militares norte-americanas a leste do estreito e a sul do porto de Chabahar.

Um porta-voz do quartel-general iraniano Khatam al-Anbiya garantiu que os ataques provocaram “danos significativos”, embora o Comando Central dos EUA tenha assegurado que nenhum dos seus meios foi atingido.

Mais tarde, a televisão estatal iraniana Press TV avançou que “a situação nas ilhas iranianas e nas cidades costeiras junto ao Estreito de Ormuz regressou à normalidade” após várias horas de confrontos.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 7 de abril, os dois lados têm protagonizado trocas esporádicas de fogo. O Irão também lançou ataques contra alvos em países do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, que acolhem bases militares norte-americanas.

Poucos detalhes foram divulgados sobre o mais recente ataque aos Emirados.

Apesar dos confrontos, Trump indicou que as negociações com Teerão continuam.

“Estamos a negociar com os iranianos”, afirmou.

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Antes da nova troca de ataques, Washington tinha apresentado uma proposta formal para terminar o conflito, embora o plano não incluísse algumas das principais exigências norte-americanas, nomeadamente a suspensão do programa nuclear iraniano e a reabertura total do Estreito de Ormuz.

Teerão afirmou ainda não ter tomado uma decisão sobre a proposta.

Trump garantiu, porém, que o Irão aceitou a exigência norte-americana de nunca desenvolver armas nucleares.

“Não há qualquer hipótese. Eles sabem disso e concordaram com isso. Vamos ver se estão dispostos a assinar”, disse.

Questionado sobre quando poderá ser alcançado um acordo, o Presidente norte-americano respondeu: “Pode não acontecer, mas pode acontecer em qualquer dia. Acredito que eles querem negociar mais do que eu.”

Os preços do petróleo subiram cerca de 1% esta sexta-feira, depois de novos confrontos entre os Estados Unidos e o Irão terem ameaçado um cessar-fogo já frágil e reduzido as esperanças de progressos na reabertura do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito.

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