Trump garante que cessar-fogo entre EUA e Irão continua apesar de novos combates

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão continua em vigor, apesar dos novos confrontos militares registados no Golfo e dos ataques lançados contra os Emirados Árabes Unidos. Os combates reacenderam-se numa altura em que Washington aguardava uma resposta de Teerão à proposta norte-americana para encerrar a guerra. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Segundo Trump, três "destroyers"da Marinha dos EUA foram atacados enquanto atravessavam o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo. “Não houve danos nos três destroyers, mas os atacantes iranianos sofreram grandes danos”, escreveu o Presidente norte-americano na rede social Truth Social. Mais tarde, em Washington, Trump procurou minimizar os confrontos e garantiu que o cessar-fogo continua ativo. “Brincaram connosco hoje. Nós arrasámo-los”, declarou aos jornalistas.

O principal comando militar conjunto do Irão acusou, contudo, os Estados Unidos de terem violado o cessar-fogo ao atacarem um petroleiro iraniano, outra embarcação e zonas civis na ilha de Qeshm, situada no Estreito de Ormuz, bem como áreas costeiras próximas. As forças armadas iranianas afirmaram ter respondido através de ataques contra embarcações militares norte-americanas a leste do estreito e a sul do porto de Chabahar. Um porta-voz do quartel-general iraniano Khatam al-Anbiya garantiu que os ataques provocaram “danos significativos”, embora o Comando Central dos EUA tenha assegurado que nenhum dos seus meios foi atingido. Mais tarde, a televisão estatal iraniana Press TV avançou que “a situação nas ilhas iranianas e nas cidades costeiras junto ao Estreito de Ormuz regressou à normalidade” após várias horas de confrontos. Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 7 de abril, os dois lados têm protagonizado trocas esporádicas de fogo. O Irão também lançou ataques contra alvos em países do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, que acolhem bases militares norte-americanas. Poucos detalhes foram divulgados sobre o mais recente ataque aos Emirados. Apesar dos confrontos, Trump indicou que as negociações com Teerão continuam. “Estamos a negociar com os iranianos”, afirmou.