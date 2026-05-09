40 anos depois da adesão. Lídia Pereira exige uma Europa “mais afirmativa” e critica Costa

A independência energética, o alargamento da União Europeia e uma liderança política mais forte em Bruxelas são, para Lídia Pereira, os grandes desafios da Europa numa altura em que Portugal assinala 40 anos da adesão à então Comunidade Económica Europeia.

Sete anos depois de chegar ao Parlamento Europeu, Lídia Pereira deixa críticas diretas ao trabalho de António Costa à frente do Conselho Europeu. A eurodeputada social-democrata esperava uma liderança mais forte e mais interventiva do antigo primeiro-ministro português “eu não faço uma avaliação muito positiva”, afirma, considerando que “falta uma capacidade política” ao atual presidente do Conselho Europeu.

Para Lídia Pereira, António Costa tem assumido um papel demasiado discreto num momento em que a Europa enfrenta desafios estratégicos ligados à defesa, energia e competitividade “gostava de ver aqui um verdadeiro presidente do Conselho Europeu, que não fosse tanto quase um papel de secretariado por parte de António Costa.”

A eurodeputada recorda os mandatos de Herman Van Rompuy e Donald Tusk como exemplos de lideranças que conseguiram marcar a agenda europeia em tempos de crise.