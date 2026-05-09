Hantavírus
Caso suspeito de hantavírus em Espanha testa negativo
09 mai, 2026 - 18:56 • Diogo Camilo
Mulher natural de Alicante esteve no mesmo voo que a neerlandesa que foi o primeiro caso confirmado pela OMS.
A mulher espanhola que era um dos casos suspeitos de hantavírus, depois de ter viajado no mesmo avião que uma passageira que veio a morrer com sintomas da infeção, testou negativo.
A garantia foi dada pela ministra da Saúde espanhola, Monica Garcia, depois do caso ter sido identificado esta sexta-feira.
A mulher, natural da província de Alicante, apresentou sintomas compatíveis com uma infeção por hantavírus e tinha viajado no mesmo voo que uma doente que faleceu em Joanesburgo, o primeiro caso confirmado de hantavírus, que esteve a bordo do navio cruzeiro MV Hondius.
O caso estava em isolamento num hospital em Alicante, depois de ter apresentado tosse e "mal-estar geral". No voo, a mulher esteve sentada duas filas atrás da neerlandesa que esteve no cruzeiro, com o Governo espanhol a adiantar que o contacto entre as duas "foi breve", uma vez que a passageira só esteve "a bordo por um curto período de tempo" durante o voo.
Este sábado, a Organização Mundial de Saúde confirmou seis casos de hantavírus até ao momento, existindo ainda dois casos prováveis, incluindo o marido da mulher que foi identificada como primeiro caso, e que veio a falecer dias antes.
