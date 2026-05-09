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Colonos israelitas forçam família palestiniana a desenterrar corpo do filho

09 mai, 2026 - 13:35 • Lusa

Desde o regresso dos colonos a este assentamento, os palestinianos devem obter permissão das forças israelitas para enterrar os seus mortos ali.

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Colonos israelitas profanaram uma sepultura no cemitério de Asasa, no norte da Cisjordânia ocupada, forçando uma família palestiniana a exumar o corpo do filho e levá-lo para outro cemitério, disse este sábado o exército israelita.

O enterro, que ocorreu na sexta-feira, teve lugar num cemitério, a sul da cidade palestiniana de Jenin, localizado a cerca de 300 metros do assentamento ilegal de Sa Nur, restabelecido em abril de 2025 em solo palestiniano.

Pouco depois, os colonos começaram a cavar a sepultura onde uma família tinha enterrado o seu filho.

Segundo o comunicado militar, soldados israelitas foram então enviados para o cemitério "após um relato de um confronto" entre colonos e palestinianos, e confiscaram as "ferramentas de escavação" dos israelitas.

"Subsequentemente, a família transferiu o corpo para um enterro alternativo na aldeia próxima", detalha o texto, sem que as tropas tivessem impedido este caso.

Ajith Sunghay, diretor do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Palestina (ACNUDH), disse na sexta-feira que o que aconteceu "é revoltante e um claro exemplo da desumanização dos palestinianos que se testemunha nos Territórios Palestinianos Ocupados".

"Ela não poupa ninguém, nem os vivos nem os mortos", lamentou.

Desde o regresso dos colonos a este assentamento, os palestinianos devem obter permissão das forças israelitas para enterrar os seus mortos ali.

O exército confirmou à agência espanhola EFE que o enterro tinha sido "previamente coordenado com as forças de segurança", mas isso não impediu o ataque dos colonos.

Os colonatos israelitas são ilegais à luz do Direito Internacional.

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