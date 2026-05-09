- Noticiário das 14h
- 09 mai, 2026
-
Cisjordânia
Colonos israelitas forçam família palestiniana a desenterrar corpo do filho
09 mai, 2026 - 13:35 • Lusa
Desde o regresso dos colonos a este assentamento, os palestinianos devem obter permissão das forças israelitas para enterrar os seus mortos ali.
Colonos israelitas profanaram uma sepultura no cemitério de Asasa, no norte da Cisjordânia ocupada, forçando uma família palestiniana a exumar o corpo do filho e levá-lo para outro cemitério, disse este sábado o exército israelita.
O enterro, que ocorreu na sexta-feira, teve lugar num cemitério, a sul da cidade palestiniana de Jenin, localizado a cerca de 300 metros do assentamento ilegal de Sa Nur, restabelecido em abril de 2025 em solo palestiniano.
Pouco depois, os colonos começaram a cavar a sepultura onde uma família tinha enterrado o seu filho.
Segundo o comunicado militar, soldados israelitas foram então enviados para o cemitério "após um relato de um confronto" entre colonos e palestinianos, e confiscaram as "ferramentas de escavação" dos israelitas.
"Subsequentemente, a família transferiu o corpo para um enterro alternativo na aldeia próxima", detalha o texto, sem que as tropas tivessem impedido este caso.
Ajith Sunghay, diretor do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Palestina (ACNUDH), disse na sexta-feira que o que aconteceu "é revoltante e um claro exemplo da desumanização dos palestinianos que se testemunha nos Territórios Palestinianos Ocupados".
"Ela não poupa ninguém, nem os vivos nem os mortos", lamentou.
Desde o regresso dos colonos a este assentamento, os palestinianos devem obter permissão das forças israelitas para enterrar os seus mortos ali.
O exército confirmou à agência espanhola EFE que o enterro tinha sido "previamente coordenado com as forças de segurança", mas isso não impediu o ataque dos colonos.
Os colonatos israelitas são ilegais à luz do Direito Internacional.
- Noticiário das 14h
- 09 mai, 2026
-
- Ativistas da flotilha detidos em Israel vão ser libertados este sábado
- Além da Rússia e Israel, a presença dos EUA em Veneza também deveria ser contestada, diz artista Alexandre Estrela
- Rangel sobre português detido por Israel. "Não admito uma única crítica neste caso"
- Eurovisão. Trabalhadores da RTP apelam a boicote de Israel
- Israel diz ter matado comandante do Hezbollah em ataque a Beirute
- Ativista português na flotilha diz ter sido torturado por Israel
- Ativistas da flotilha detidos em Israel vão ser libertados este sábado
- Além da Rússia e Israel, a presença dos EUA em Veneza também deveria ser contestada, diz artista Alexandre Estrela
- Rangel sobre português detido por Israel. "Não admito uma única crítica neste caso"
- Eurovisão. Trabalhadores da RTP apelam a boicote de Israel
- Israel diz ter matado comandante do Hezbollah em ataque a Beirute
- Ativista português na flotilha diz ter sido torturado por Israel