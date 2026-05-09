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Golfo Pérsico

Detetada mancha de petróleo junto ilha de Kharg com mais de 50 quilómetros

09 mai, 2026 - 00:47 • Lusa

"Mais de três mil barris de petróleo" poderão estar no mar, de acordo com imagens de satélite. A origem do derrame ainda é desconhecida.

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Uma mancha de petróleo foi detetada no Golfo, ao largo da ilha iraniana de Kharg, onde se localiza o principal terminal petrolífero do país, segundo noticiou na sexta-feira o jornal norte-americano "New York Times".

Segundo o diário norte-americano, a mancha estendia-se na quinta-feira por mais de 50 quilómetros, de acordo com imagens de satélite analisadas pela empresa especializada Orbital EOS, que especifica que "mais de três mil barris de petróleo" poderão estar no mar.

A origem do derrame de petróleo, detetado dois meses após o início da ofensiva israelita e americana contra o Irão, é desconhecida.

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A ilha de Kharg, situada no norte do Golfo, é onde fica o principal terminal petrolífero iraniano e por onde transita normalmente 90% do crude da República Islâmica do Irão.

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Segundo o mesmo jornal, a mancha de petróleo derivava na quinta-feira para sul, em direção às águas sauditas. Os meios de comunicação iranianos não deram notícia do facto, segundo a mesma fonte.

A ilha de Kharg é uma pequena faixa de terra coberta de vegetação, situada a cerca de 30 quilómetros da costa iraniana e a mais de 500 quilómetros do estreito de Ormuz.

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