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EUA dizem ter desativado dois petroleiros iranianos a tentar contornar bloqueio

09 mai, 2026 - 00:20 • Lusa

Um caça da Marinha norte-americana disparou contra as chaminés dos navios no Golfo de Omã, depois de estes tentarem dirigir-se para um porto iraniano.

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O Comando Militar Central dos Estados Unidos (CENTCOM) afirmou na sexta-feira que as suas forças desativaram mais dois petroleiros iranianos que tentavam furar um bloqueio norte-americano.

O comando indicou que um caça da Marinha norte-americana disparou contra as chaminés dos navios no Golfo de Omã, depois de estes tentarem dirigir-se para um porto iraniano, de acordo com uma publicação nas redes sociais, sem mais pormenores.

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Em Teerão, noticiou a agência espanhola Europa Press, as autoridades iranianas disseram ter recuperado o corpo de um tripulante de um navio de carga atingido na passada noite num ataque dos Estados Unidos, que provocou ainda dez feridos e cinco desaparecidos.

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Desconhece-se se o incidente tem a ver com o ataque do caça norte-americano, com Teerão a adiantar tratar-se de um navio civil.

O governador da província iraniana de Minab, Mohamad Radmehr, confirmou o balanço provisório em declarações à agência de notícias semioficial iraniana Mehr, nas quais denunciou que os Estados Unidos atacaram o navio civil quando este navegava perto das águas da província.

"Segundo a informação preliminar, a bordo do navio seguiam 15 tripulantes, dos quais 10 ficaram feridos e foram transportados para centros médicos para receber tratamento. Além disso, cinco passageiros encontram-se desaparecidos, tendo sido imediatamente lançada uma operação de busca para os localizar", indicou.

Por outro lado, um meio de comunicação iraniano afirmou que estão a ocorrer "confrontos esporádicos" entre as forças armadas da República Islâmica e a Marinha dos Estados Unidos no estreito de Ormuz, apesar do cessar-fogo oficialmente em vigor.

"Há uma hora que decorrem confrontos esporádicos entre as forças armadas iranianas e navios norte-americanos no estreito de Ormuz", indicou a agência Fars, sem adiantar pormenores.

Pouco antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acusou os Estados Unidos de "violação flagrante" do cessar-fogo, na sequência de anteriores trocas de ataques entre os beligerantes.

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