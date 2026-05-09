Hantavírus. Cruzeiro atraca este domingo de madrugada em Espanha

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O cruzeiro Hondius, ponto de origem de um surto de um hantavírus transmissível entre humanos, deve atracar na madrugada deste domingo, em Espanha.

Segundo a ministra da Saúde espanhola, citada pela Reuters, o navio deve atracar entre as 04h00 e as 06h00 locais (mais uma hora do que em Lisboa).

Os cidadãos espanhóis devem ser os primeiros a desembarcar, seguidos dos restantes civis a bordo. De acordo com o ministro do Interior de Espanha, estão voos para França, Alemanha, Bélgica, Irlanda e Países Baixos.

A União Europeia prepara, ainda, mais dois voos para cidadãos europeus de outros países. Importante ter em conta que há um português a bordo do cruzeiro.

Só quando os aviões de evacuação estiverem prontos é que cidadãos de outras nacionalidades vão desembarcar.

O corpo da vítima mortal neerlandesa permanecerá a bordo, com parte da tripulação. O cruzeiro segue depois para os Países Baixos, onde será desinfetado.

O país prepara, igualmente, um plano de voos para cidadãos que não sejam europeus e estejam, atualmente, sem transporte de regresso aos países de origem.

O governo espanhol sublinha que, por agora, o risco de contágio para a população geral continua a ser baixo.

A embarcação encontra-se isolada ao largo de Cabo Verde, com 147 pessoas de várias nacionalidades a bordo, incluindo um cidadão português. Até ao momento, foram registadas três mortes e vários casos suspeitos, incluindo um doente em estado crítico.

