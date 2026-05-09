Hungria. Bandeira da UE regressa ao edifício do Parlamento após 12 anos

A bandeira europeia voltou a ser hasteada no edifício do Parlamento húngaro em Budapeste, este sábado, após uma ausência de 12 anos durante a governação do ultranacionalista Viktor Orbán, na primeira decisão da nova presidente deste órgão, Agnes Forsthoffer.

"Ordeno que, a partir de hoje, após 12 anos, a bandeira da União Europeia seja novamente hasteada no edifício do Parlamento Húngaro", disse Forsthoffer, eleita por 193 votos em 199, na sessão de investidura dos deputados eleitos em 12 de abril.

A medida, que foi a "primeira decisão" da presidente do parlamento, deve ser "o primeiro passo simbólico" de um regresso à Europa para o país da Europa Central, afirmou.

"Seremos novamente membros respeitados da União Europeia", salientou, segundo o meio independente húngaro Telex.

Pouco depois do anúncio, a bandeira foi hasteada na fachada do edifício, perante fortes aplausos da multidão que se concentra no exterior do edifício para celebrar o fim do regime de Viktor Orbán, noticiou o meio online "hvg".

O Tisza, partido vencedor das eleições legislativas, ocupa 141 dos 199 lugares do parlamento. O seu líder, o conservador Péter Magyar, deverá ser investido como primeiro-ministro ao início da tarde deste sábado.

As eleições determinaram o fim de 16 anos consecutivos de poder de Viktor Orbán, cujo Fidesz elegeu apenas 52 deputados - face aos 135 da legislatura anterior. O movimento de extrema-direita Nossa Pátria manteve os seis eleitos.

O Telex relatou que os deputados do Fidesz (em coligação com os democratas-cristãos do KNDP) e da extrema-direita não aplaudiram a decisão sobre a bandeira da União Europeia, que tinha sido prometida por Magyar.

Noutro gesto simbólico, a Ode à Alegria, o hino da União Europeia, será tocada no momento da formação do Governo liderado por Péter Magyar, a par do hino húngaro.

O partido Nossa Pátria (Mi Hazánk) já anunciou que estará ausente desse momento.

"Estaremos presentes em todos os momentos importantes, incluindo a posse do novo primeiro-ministro, mas quando a Ode à Alegria for tocada, sairemos da sala de reuniões e iremos até a Santa Coroa. O motivo é que, na proposta original do partido Tisza, a Ode à Alegria consta como hino da União Europeia", escreveu na rede social X László Toroczkai, líder do Mi Hazánk, um partido que defende a saída da Hungria do bloco europeu.