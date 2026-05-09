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Dia da Europa

Maria Luís Albuquerque diz que UE tem de se focar mais na unidade do que na diversidade

09 mai, 2026 - 14:15 • Hugo Monteiro , João Malheiro

Comissária europeia faz um balanço muito positivo dos 40 anos de Portugal no bloco comunitário, sublinhando que "transformou profundamente" o país.

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Para continuar a ser "o melhor lugar do mundo para viver, trabalhar e investir", a Europa precisa de se focar mais "no unidos do que na diversidade". O apelo da Comissária Europeia Maria Luis Albuquerque, esta manhã, na Câmara do Porto, na cerimónia que assinalou o Dia da Europa e os 40 anos da entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia.

A Comissária europeia para os Serviços Financeiros, hasteou a bandeira da União Europeia frente ao edificio da Câmara do Porto, este sábado. Durante a cerimónia, defendeu um aprofundamento do mercado único como forma de reforçar a posição europeia num mundo dividido em blocos

"É assim hoje, em que temos de dar juntos o próximo passo. Um passo que aprofunde o nosso mercado único, que reduza fragmentações, que mobilize melhor os nossos recursos e que aumente a prosperidade dos nossos cidadãos", refere.

Maria Luis Albuquerque faz um balanço muito positivo dos 40 anos de Portugal no bloco comunitário, sublinhando que "transformou profundamente" o país.

A Comissária diz que a adesão à UE deu a Portugal "uma voz mais forte no mundo", permitindo à nação "ser mais abrangente e influente" no palco internacional.

Já no final da cerimónia, Maria Luis Albuquerque explicou o que quis dizer com a expressão "mais unidade e menos diversidade", recusando que esteja relacionada com a entrada de migrantes na União Europeia.

"A questão da diversidade tem a ver com o facto de sermos Estados-membros diferentes. Frequentemente, essa diversidade serve como argumento para não trabalharmos mais em conjunto. É essa diversidade a que me refiro, sem qualquer outra conotação", esclareceu, aos jornalistas.

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