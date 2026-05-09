Os melhores anos da história de Portugal”. Socialista Bruno Gonçalves defende legado europeu

Quatro décadas depois da entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, Bruno Gonçalves não tem dúvidas “foram os melhores anos desde que Portugal foi fundado enquanto país”.

O jovem eurodeputado socialista, atualmente no primeiro mandato no Parlamento Europeu, considera que os últimos 40 anos representaram a maior transformação económica e social da história portuguesa“acho que não é audacioso dizer que foram os melhores anos desde que Portugal foi fundado enquanto país”, afirma Bruno Gonçalves, acrescentando que “estes foram os anos em que Portugal mais evoluiu e os portugueses mais acompanharam essa evolução”.

Para o socialista, a adesão europeia permitiu algo inédito no país: “Foi a primeira vez que a riqueza criada foi partilhada”.

Num momento em que a União Europeia enfrenta desafios internos e externos, Bruno Gonçalves destaca como principal força do projeto europeu a capacidade de unir diferentes culturas, geografias e ideologias, “o Parlamento Europeu e as instituições europeias são um exemplo para o mundo”, afirma. “Conseguimos, a partir de sensibilidades muito diferentes, consolidar legislação útil e benéfica para os cidadãos dos 27 Estados-membros”.

Entre os maiores desafios do futuro, o eurodeputado aponta a instabilidade geopolítica global e a necessidade de uma Europa mais autónoma ao nível da segurança e da energia, “precisamos de uma Europa mais ágil”, defende.

“Os mecanismos europeus foram desenhados para um mundo estável e hoje vivemos uma realidade completamente diferente", acrescenta.