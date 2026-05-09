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Estados Unidos
Pentágono divulga novos ficheiros sobre OVNIs e promete "máxima transparência"
09 mai, 2026 - 00:36 • Lusa
Ao contrário de governos anteriores que alegadamente procuraram "desacreditar ou dissuadir o povo norte-americano", Trump está focado em garantir "a máxima transparência ao público", afirmou o Pentágono.
O Pentágono começou a divulgar novos ficheiros sobre óvnis, afirmando que o público poderá tirar as suas próprias conclusões sobre estes objetos voadores não identificados supostamente de origem extraterrestre, num processo impulsionado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.
Numa publicação feita na sexta-feira na rede social X (antigo Twitter), o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) informou que, ao contrário de governos anteriores, que alegadamente procuraram "desacreditar ou dissuadir o povo norte-americano", Trump está focado em garantir "a máxima transparência ao público".
"O público pode, em última análise, formar a sua própria opinião sobre a informação contida nestes ficheiros", afirmou o Pentágono, acrescentando que novos documentos serão divulgados gradualmente.
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O esforço de desclassificação dos ficheiros envolve igualmente a Casa Branca, o diretor dos serviços de informação nacional, o Departamento de Energia, a NASA e a polícia de investigação federal FBI.
Trump vinha a insinuar, desde fevereiro, um anúncio relacionado com documentos sobre óvnis, numa linha semelhante à divulgação recente de ficheiros ligados aos assassínios do antigo Presidente norte-americano John F. Kennedy, do senador Robert F. Kennedy e do ativista Martin Luther King Jr.
Esses documentos, porém, revelaram poucas informações inéditas além do que já era conhecido publicamente.
O Pentágono trabalha há vários anos na desclassificação de material relacionado com óvnis, tendo o Congresso criado em 2022 um gabinete dedicado à análise e divulgação de fenómenos aéreos não identificados.
O primeiro relatório desse organismo, divulgado em 2024, reuniu centenas de novos incidentes envolvendo objetos não identificados, mas concluiu não existir qualquer prova de que o Governo norte-americano tenha confirmado tecnologia de origem extraterrestre.
A pressão política para maior transparência intensificou-se nos últimos anos, sobretudo após militares norte-americanos relatarem encontros com aeronaves não identificadas.
Um grupo de congressistas republicanos acusou o Pentágono de reter documentação relevante.
Numa carta enviada em março, a congressista Anna Paulina Luna exigiu a divulgação de 46 vídeos de objetos de origem desconhecida alegadamente identificados por denunciantes.
Na sexta-feira, a congressista republicana afirmou, nas redes sociais, que esses vídeos deverão ser divulgados numa futura comunicação oficial do Departamento de Defesa dos EUA.
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