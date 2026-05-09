Pentágono divulga novos ficheiros sobre OVNIs e promete "máxima transparência"

O Pentágono começou a divulgar novos ficheiros sobre óvnis, afirmando que o público poderá tirar as suas próprias conclusões sobre estes objetos voadores não identificados supostamente de origem extraterrestre, num processo impulsionado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Numa publicação feita na sexta-feira na rede social X (antigo Twitter), o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) informou que, ao contrário de governos anteriores, que alegadamente procuraram "desacreditar ou dissuadir o povo norte-americano", Trump está focado em garantir "a máxima transparência ao público".

"O público pode, em última análise, formar a sua própria opinião sobre a informação contida nestes ficheiros", afirmou o Pentágono, acrescentando que novos documentos serão divulgados gradualmente.

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O esforço de desclassificação dos ficheiros envolve igualmente a Casa Branca, o diretor dos serviços de informação nacional, o Departamento de Energia, a NASA e a polícia de investigação federal FBI.

Trump vinha a insinuar, desde fevereiro, um anúncio relacionado com documentos sobre óvnis, numa linha semelhante à divulgação recente de ficheiros ligados aos assassínios do antigo Presidente norte-americano John F. Kennedy, do senador Robert F. Kennedy e do ativista Martin Luther King Jr.