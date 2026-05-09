Português a bordo do cruzeiro com hantavírus vai permanecer no navio até aos Países Baixos

O cidadão português que está no navio com casos de hantavírus é um dos membros da tripulação que seguirá no "MV Hondius" até aos Países Baixos, sem ser repatriado a partir das Canárias, disseram hoje as autoridades portuguesas. A Direção-Geral da Saúde disse na sexta-feira não ter conhecimento de qualquer ocupante do cruzeiro que quisesse ser recebido em Portugal e que o repatriamento das pessoas a bordo será feito para os países de residência. Numa resposta a perguntas da agência Lusa, a DGS sublinhou que a única pessoa com nacionalidade portuguesa a bordo do navio, um elemento da tripulação, não reside em Portugal. Estão no "MV Hondius", que esteve de quarentena em Cabo Verde, 147 pessoas, de 23 nacionalidades, incluindo passageiros, tripulação e pessoal médico da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

O barco deverá chegar à ilha de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias, na próxima madrugada. Desembarcarão nas Canárias mais de 100 pessoas, que serão repatriadas a partir de um aeroporto de Tenerife, em aviões de vários países e da União Europeia (UE). Vão manter-se no barco 43 membros da tripulação, que seguirão viagem, na segunda-feira, para levar o paquete até aos Países Baixos, país onde está registada a propriedade do "MV Hondius" e de onde é o armador. O cidadão português que está a bordo será um desses 43 membros da tripulação, disse este sábado fonte oficial das autoridades portuguesas.