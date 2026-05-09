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Guerra na Ucrânia

Putin diz que guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim" e abre portas a negociações com Bruxelas

09 mai, 2026 - 20:34 • Diogo Camilo

Presidente russo indicou o nome de Gerhard Schroeder, antigo chanceler alemão e com ligações ao Kremlin, como um possível mediador nas negociações com a União Europeia.

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O presidente russo, Vladimir Putin, disse este sábado que acredita que o conflito na Ucrânia "está a chegar ao fim", mas para já rejeita um encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, pelo menos até "se chegar a um acordo para uma paz duradoura".

A falar no Kremlin, Putin não descartou a existência de potenciais negociações com a Europa, depois do Financial Times ter avançado a hipótese esta quinta-feira.

"Penso que este tema está a chegar ao fim", disse, sobre a guerra na Ucrânia, que se prolonga desde fevereiro de 2022 e na qual já morreram centenas de milhares de pessoas.

Em declarações aos jornalistas depois do desfile militar do Dia da Vitória, Putin indicou o nome do antigo chanceler alemão Gerhard Schroeder como um possível mediador nas negociações com a União Europeia.

Chefe de Estado alemão entre 1998 e 2005, Schroeder é próximo do presidente russo e titular de vários cargos em grupos russos, tendo-lhe sido retirados vários benefícios que detinha como antigo chanceler pelas suas ligações ao Kremlin.

"Para mim, pessoalmente, o antigo chanceler da República Federal da Alemanha, o senhor Schroeder, é o favorito", disse, depois do Kremlin ter apontado que era da responsabilidade da União Europeia tomar o primeiro passo para o fim do conflito, por ter sido Bruxelas a cortar contacto com Moscovo no início de 2022.

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