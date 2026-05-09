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Guerra na Ucrânia

Rússia expressa dúvidas sobre prolongamento do cessar-fogo na Ucrânia como sugere Trump

09 mai, 2026 - 18:19 • Lusa

Conselheiro de Putin deixou claro que, por enquanto, apenas um cessar-fogo está em discussão e não uma nova rodada de negociações com a delegação ucraniana.

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A Rússia expressou hoje dúvidas sobre o desejo do Presidente norte-americano de estender o cessar-fogo de três dias com a Ucrânia decretado para o Dia da Vitória, que comemora a vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

"A esperança de [Donald] Trump por uma extensão é infundada. Pode-se ter esperança, pensar: 'Por que não?' e contribuir para isso, mas isso não depende apenas dele, mas também das outras partes", disse o conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov a jornalistas, segundo a agência de notícias russa Interfax.

Ushakov também informou que os preparativos para uma nova troca de prisioneiros já estavam em andamento "mesmo antes do anúncio deste cessar-fogo". "Enviamos listas de nomes para o lado ucraniano, mas não recebemos resposta", afirmou.

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O conselheiro presidencial russo reconheceu que o processo de troca de prisioneiros "levará algum tempo" e deixou claro que, por enquanto, apenas um cessar-fogo está em discussão e não uma nova rodada de negociações com a delegação ucraniana.

"Por enquanto, ninguém falou sobre negociações, há uma pausa e nenhum acordo foi alcançado sobre a próxima rodada", disse Ushakov, acrescentando que as negociações "provavelmente serão retomadas" em algum momento, embora se tenha recusado a fornecer um cronograma específico.

Estas declarações ocorrem depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, se ter manifestado a favor de uma "extensão significativa" do cessar-fogo e garantido aos jornalistas que planeava conversar novamente por telefone com seus homólogos russo e ucraniano, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, respetivamente.

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