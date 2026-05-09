Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 09 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Trump volta a acusar o México de ser controlado pelos cartéis de droga

09 mai, 2026 - 09:15 • Lusa

Trump acrescentou que o seu governo conseguiu reduzir o tráfico de droga por via marítima em 97%, mas apontou que há trabalho a fazer na via terrestre.

A+ / A-

Donald Trump insistiu sexta-feira na acusação que "os cartéis controlam o México", depois de a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, garantir que as autoridades latino-americanas tinham conseguido reduzir significativamente o tráfico de fentanilo para os EUA.

"Temos um problema porque os cartéis controlam o México. Só eles o controlam. Perdemos 200 mil pessoas por ano por culpa deste veneno que inunda o nosso país", disse, na Casa Branca.

Trump acrescentou que o seu governo conseguiu reduzir o tráfico de droga por via marítima em 97%, mas apontou que há trabalho a fazer na via terrestre.

A repetição das acusações acontece depois de Sheinbaum ter respondido na quinta-feira às ameaças de intervenção feitas por Trump, com a enumeração dos bons resultados contra o tráfico de droga, ao mesmo que lhe pedia que reconheça que os EUA têm "um problema grave" com o consumo de drogas.

Na véspera, Trump acusou o governo mexicano de não estar a fazer a sua parte na luta contra o tráfico de droga. "Se eles não fizerem o que devem, fá-lo-emos nos", ameaçou, depois de ter expressado em várias ocasiões o seu desejo de intervir no México.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 09 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS