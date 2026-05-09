Trump volta a acusar o México de ser controlado pelos cartéis de droga

Donald Trump insistiu sexta-feira na acusação que "os cartéis controlam o México", depois de a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, garantir que as autoridades latino-americanas tinham conseguido reduzir significativamente o tráfico de fentanilo para os EUA.

"Temos um problema porque os cartéis controlam o México. Só eles o controlam. Perdemos 200 mil pessoas por ano por culpa deste veneno que inunda o nosso país", disse, na Casa Branca.

Trump acrescentou que o seu governo conseguiu reduzir o tráfico de droga por via marítima em 97%, mas apontou que há trabalho a fazer na via terrestre.

A repetição das acusações acontece depois de Sheinbaum ter respondido na quinta-feira às ameaças de intervenção feitas por Trump, com a enumeração dos bons resultados contra o tráfico de droga, ao mesmo que lhe pedia que reconheça que os EUA têm "um problema grave" com o consumo de drogas.

Na véspera, Trump acusou o governo mexicano de não estar a fazer a sua parte na luta contra o tráfico de droga. "Se eles não fizerem o que devem, fá-lo-emos nos", ameaçou, depois de ter expressado em várias ocasiões o seu desejo de intervir no México.