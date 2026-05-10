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Hantavírus. 14 passageiros espanhóis já desembarcaram
10 mai, 2026 - 08:06 • João Malheiro com Lusa
Após os espanhóis, o desembarque dos passageiros será feito por nacionalidades e em grupos de cinco pessoas e já se encontram na ilha todos os aviões que os transportarão para os respetivos locais de origem, com exceção de dois que chegarão durante este domingo.
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[Atualizado às 10h10]
Os 14 passageiros espanhóis já desembarcaram do cruzeiro MV Hondius. Oito já estão a caminho de aeroporto, enquanto os restantes seis encontram-se, ainda, numa tenda, acompanhados pelas autoridades de saúde, para depois seguirem o mesmo percurso.
Após os espanhóis, o desembarque dos passageiros será feito por nacionalidades e em grupos de cinco pessoas e já se encontram na ilha todos os aviões que os transportarão para os respetivos locais de origem, com exceção de dois que chegarão durante este domingo.
A operação deverá prolongar-se até segunda-feira, o que suscitou a rejeição do Governo das Canárias, cujo presidente, Fernando Clavijo, afirmou que o acordo previa que a operação durasse 12 horas e terminasse no final da tarde deste domingo.
Perante a recusa do Governo das Canárias e da Autoridade Portuária de Tenerife em permitir que o navio ancorasse no porto de Granadilla, foi a Direção-Geral da Marinha Mercante que emitiu uma resolução para ordenar a sua entrada na doca do porto.
O navio, no qual se registou um surto de hantavírus, entrou pelas 06h00 (hora local e em Lisboa) no porto de Granadilla de Abona, onde permanecerá ancorado até que os passageiros sejam desembarcados.
A entrada do navio foi precedida por uma lancha do porto e o cruzeiro foi seguido por um rebocador, que o estão a ajudar nas manobras de entrada e ancoragem no porto - e não atracagem, para que sejam evitada a contaminação em terra.
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Está previsto que os mais de 100 passageiros sejam repatriados a partir de um aeroporto da ilha, em aviões de vários países e da União Europeia (UE).
Após o desembarque, cada grupo será transferido imediatamente para o avião que lhe foi destinado para seguir para os países de origem.
Devem manter-se no navio 43 membros da tripulação, que seguirão viagem na segunda-feira até aos Países Baixos, país onde está registada a propriedade do MV Hondius e de onde é o armador.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou no sábado que considera todas as pessoas a bordo do cruzeiro onde foi detetado um surto de hantavírus como "contactos de alto risco", devendo ser submetidas a acompanhamento durante 42 dias.
A OMS elevou para seis os casos confirmados de hantavírus ligados ao navio de cruzeiro onde foram registadas três mortes, enquanto o líder da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afastou o cenário de "uma nova covid", sublinhando que "o risco atual para a saúde pública" se mantém "baixo".
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