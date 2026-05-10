Irão ameaça dificultar passagem por Ormuz a quem aplique sanções dos EUA

Teerão afirmou este domingo que estabeleceu um "novo sistema jurídico e de segurança" no estreito de Ormuz e advertiu que os países que aplicarem as sanções dos Estados Unidos contra a República Islâmica enfrentarão dificuldades para transitar por aquela via marítima.

"A partir de agora, os países que seguirem os Estados Unidos na aplicação de sanções contra a República Islâmica do Irão enfrentarão sem dúvida problemas ao atravessar o estreito de Ormuz", declarou o porta-voz do Exército iraniano, general de brigada Mohammad Akraminia, numa entrevista à agência IRNA.

Akraminia, assegurou que o Irão exerce agora um controlo "fundamental e estratégico" sobre o estreito de Ormuz, um dos principais corredores energéticos do mundo.

Segundo o porta-voz, a nova situação poderia ter efeitos económicos, políticos e de segurança, e até mesmo contribuir para neutralizar as sanções secundárias dos Estados Unidos e parte das sanções primárias.

"Hoje exercemos soberania sobre o estreito de Ormuz e qualquer embarcação que queira atravessá-lo deverá coordenar connosco", afirmou.

O militar assegurou ainda que, até agora, o Irão não tinha utilizado plenamente o potencial geopolítico do estreito e permitia a passagem tanto de aliados como de adversários.

No entanto, sustentou que o conflito levou Teerão a aproveitar esta capacidade estratégica e a redefinir o quadro de controlo sobre a rota marítima, pela qual transita 20% do petróleo mundial.

O Irão impôs restrições à passagem de navios e petroleiros desde os primeiros dias da guerra com Israel e os EUA, iniciada em 28 de fevereiro, o que provocou que os preços do petróleo disparassem acima de 100 dólares.

Washington, por sua vez, respondeu com um bloqueio naval sobre a portos e navios iranianos desde 13 de abril para pressionar o país a assinar um acordo de paz, que até ao momento não foi alcançado, e a Casa Branca continua à espera da resposta do Irão à sua última proposta.

As partes chegaram até a trocar fogo na quinta e na sexta-feira, apesar do cessar-fogo acordado em 08 de abril que continua em vigor.

Os Estados Unidos informaram que bombardearam instalações militares na costa iraniana em resposta a ataques contra os seus navios no estreito de Ormuz, enquanto Teerão afirmou que lançou os mísseis porque um petroleiro iraniano tinha sido atacado anteriormente.