Irão envia nova proposta aos Estados Unidos para pôr fim à guerra

Demorou, mas aconteceu. O Irão já respondeu à proposta de 14 pontos dos Estados Unidos enviada no início da semana passada, de forma a iniciar negociações para resolver o conflito no Médio Oriente.

Na resposta, enviada ao Paquistão — que tem servido de mediador entre Teerão e Washington —, o Irão pretende que o foco esteja em encerrar a guerra em todas as frentes, especialmente no Líbano, e na segurança do transporte marítimo no Estreito de Ormuz, por onde foram autorizados a passar dois porta-aviões este domingo.

No entanto, na mensagem transmitida na televisão estatal iraniana citada pela Reuters, não é indicado como ou quando o Estreito de Ormuz poderá voltar a ser reaberto.

A proposta iraniana segue-se a uma outra dos EUA, em que Washington se prestava a terminar o conflito antes de iniciar negociações sobre questões que causam mais polémica entre as duas partes, como o programa nuclear iraniano.

"O eixo principal da resposta do Irão à proposta dos EUA é 'o fim da guerra e a segurança marítima' no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz", escreveu a ISNA na sua conta no Telegram.

Na sexta-feira, Donald Trump afirmou que esperava que o Irão enviasse a sua proposta este sábado, avisando que, se não houver acordo, voltará a reativar a Operação Projeto Liberdade, que tem escoltado navios presos no Estreito de Ormuz.

Os dois países têm estado num cessar-fogo mediado pelo Paquistão desde 8 de abril, depois de um conflito que se iniciou no dia 28 de fevereiro.