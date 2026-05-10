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Passageiro francês em voo de repatriamento apresentou sintomas de hantavírus

10 mai, 2026 - 19:06 • Diogo Camilo

Este sábado vão ser repatriados um total de 93 passageiros e membros da tripulação, restando 29 que serão repatriados na segunda-feira e 30 pessoas da tripulação, que vão permanecer no barco até aos Países Baixos.

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Um dos cinco passageiros franceses que estavam no navio cruzeiro atingido por um surto de hantavírus apresentou sintomas da infeção durante o voo de repatriamento este domingo.

A notícia foi avançada pelo primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, adiantando que todos foram imediatamente "colocados em isolamento até novo aviso" e que irá assinar um decreto que permita a implementação de medidas de isolamento adequadas em relação aos casos de contato.

O avião foi um dos primeiros a sair de Tenerife este domingo, depois de um voo de repatriamento de 14 cidadãos espanhóis.

Por volta das 20h30 estão previstas as partidas de aviões para o Canadá, Países Baixos, Turquia, Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos, com os voos finais a partirem na segunda-feira às 19h00. Os passageiros serão testados à chegada e, em seguida, levados a hospitais locais ou instalações de quarentena, ou levados para casa para isolamento.

Segundo o El Mundo, este sábado vai ser repatriados um total de 93 passageiros e membros da tripulação, restando 29 que serão repatriados na segunda-feira e 30 pessoas da tripulação, que vão permanecer no barco até aos Países Baixos.

A OMS recomendou uma quarentena de 42 dias para todos os passageiros do barco a partir de domingo, indicou a diretora de gestão de epidemias e pandemias, Maria Van Kerkhove, em conferência de imprensa.

Os cidadãos espanhóis vão cumprir a quarentena de 42 dias completos, enquanto o governo francês indicou que os franceses serão hospitalizados por 72 horas e depois autorizados a um autoisolamento por mais 45 dias.

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