Passageiro francês em voo de repatriamento apresentou sintomas de hantavírus

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Um dos cinco passageiros franceses que estavam no navio cruzeiro atingido por um surto de hantavírus apresentou sintomas da infeção durante o voo de repatriamento este domingo.

A notícia foi avançada pelo primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, adiantando que todos foram imediatamente "colocados em isolamento até novo aviso" e que irá assinar um decreto que permita a implementação de medidas de isolamento adequadas em relação aos casos de contato.

O avião foi um dos primeiros a sair de Tenerife este domingo, depois de um voo de repatriamento de 14 cidadãos espanhóis.

Por volta das 20h30 estão previstas as partidas de aviões para o Canadá, Países Baixos, Turquia, Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos, com os voos finais a partirem na segunda-feira às 19h00. Os passageiros serão testados à chegada e, em seguida, levados a hospitais locais ou instalações de quarentena, ou levados para casa para isolamento.