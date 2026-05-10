Putin diz que seria "lógico" um referendo na Arménia sobre eventual adesão à UE

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse este sábado que seria "lógico" a Arménia organizar um referendo sobre a sua eventual adesão à União Europeia (UE), depois deste país aliado de longa data de Moscovo ter acolhido uma cimeira europeia.

"Seria lógico organizar um referendo e perguntar aos cidadãos arménios qual seria a sua escolha. A partir daí, faríamos a nossa própria escolha", declarou Putin, questionado sobre as aspirações europeias de Erevan.

A Arménia, ex-república soviética que mantém laços com Moscovo mas que tenta aproximar-se da Europa, acolheu na segunda-feira dezenas de líderes, incluindo o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, numa cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE).

Na capital arménia, Erevan, realizou-se depois, no dia seguinte, uma cimeira entre a UE e a Arménia, na qual foi assinada uma parceria de conectividade entre as duas partes.

A cimeira da CPE é um encontro que reúne duas vezes por ano dezenas de dirigentes de toda a Europa, à exceção da Rússia e da Bielorrússia.

No ano passado, a Arménia adotou uma lei declarando oficialmente a sua intenção de se candidatar à UE, na continuação de uma parceria estabelecida em 2017, mas as autoridades do país avançam, no entanto, com muita prudência.

Moscovo avisou que seria "impossível" ao país aderir à UE, dado os seus laços muito estreitos com a economia russa.

Aliada da Rússia, nomeadamente por razões de segurança, a Arménia abriga uma base militar russa e continua a ser membro de alianças económicas e de segurança com Moscovo.