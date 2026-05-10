- Noticiário das 15h
- 10 mai, 2026
-
Guerra
Rússia denuncia violação da trégua e Ucrânia reporta feridos em ataques
10 mai, 2026 - 13:40 • Lusa
A Ucrânia quer prolongar a trégua, mas a Rússia respondeu que Trump propôs apenas três dias de cessação das hostilidades, que serão retomadas na terça-feira, segundo o Kremlin.
A Rússia acusou este domingo a Ucrânia de violar a trégua, pelo segundo dia consecutivo, ao atacar a Crimeia, enquanto Kiev reportou pelo menos sete feridos, incluindo uma criança, por ataques russos.
Segundo o relatório de guerra do Ministério da Defesa russo divulgado hoje, o exército ucraniano atacou a Crimeia anexada, as regiões fronteiriças de Rostov, Kursk e Belgorod - sendo estas duas últimas as mais afetadas pela guerra -, e Krasnodar e Kaluga com artilharia e drones.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de três dias entre a Ucrânia e a Rússia, na sexta-feira à noite.
Moscovo também denunciou no sábado violações da trégua na Crimeia, na região de Moscovo, nos Urais e no Cáucaso, também com artilharia e aeronaves não tripuladas.
Tal como no sábado, a Defesa afirmou que teve de responder "simetricamente" às mais de 16 mil infrações, atacando artilharia inimiga, lançadores de mísseis, morteiros e unidades de lançamento de drones.
No total, as posições russas foram atacadas nas últimas 24 horas oito vezes com tropas e 676 com artilharia, ao que se somam os 6.331 drones lançados em diferentes setores da frente ucraniana, segundo Moscovo.
Em Kiev, as autoridades ucranianas também acusaram a Rússia de violar o cessar-fogo com ataques de drones em várias regiões do país, causando pelo menos sete feridos, entre os quais uma criança de 03 anos.
Segundo a Força Aérea Ucraniana, o país foi alvo durante a noite por 27 drones russos de longo alcance, um número menor do que o habitual, já que a Ucrânia é normalmente atacada todas as noites por dezenas de drones.
Moscovo conseguiu realizar o Desfile da Vitória na Praça Vermelha sem contratempos no sábado, embora sem armamento pesado pela primeira vez desde 2007, o que tem sido considerado um grande revés para a imagem do Kremlin.
A Ucrânia quer prolongar a trégua, mas a Rússia respondeu que Trump propôs apenas três dias de cessação das hostilidades, que serão retomadas na terça-feira, segundo o Kremlin.
Quanto às negociações de paz estagnadas desde fevereiro, as partes estão confiantes de que retomarão assim que for alcançado um acordo no Irão, embora Moscovo insista que a bola está nas mãos de Kiev, que exige a retirada das tropas russas do Donbass (leste).
- Noticiário das 15h
- 10 mai, 2026
-
- “Neste momento, a Europa é o principal parceiro da Ucrânia na luta contra o regime de Putin”
- Putin diz que guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim" e abre portas a negociações com Bruxelas
- Rússia expressa dúvidas sobre prolongamento do cessar-fogo na Ucrânia como sugere Trump
- Trump anuncia três dias de cessar-fogo na Ucrânia
- “Neste momento, a Europa é o principal parceiro da Ucrânia na luta contra o regime de Putin”
- Putin diz que guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim" e abre portas a negociações com Bruxelas
- Rússia expressa dúvidas sobre prolongamento do cessar-fogo na Ucrânia como sugere Trump
- Trump anuncia três dias de cessar-fogo na Ucrânia