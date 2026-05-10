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Guerra no Médio Oriente

"Totalmente inaceitável": Trump responde a nova proposta do Irão para resolver guerra

10 mai, 2026 - 22:47 • Diogo Camilo

Presidente dos Estados Unidos tomou conhecimento da proposta de Teerão e escreveu nas redes sociais: "Não gostei."

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou este domingo a proposta do Irão para resolver o conflito no Médio Oriente "totalmente inaceitável".

Recorrendo à rede social Truth Social, Trump revelou que já tomou conhecimento da resposta de Teerão enviada a Washignton, escrevendo apenas: "Não gostei."

Durante a tarde deste domingo, o chefe de Estado norte-americano acusou o Irão de se “rir dos EUA há décadas”, criticando presidentes anteriores dos EUA: "O Irão tem vindo a enganar os Estados Unidos e o resto do mundo há 47 anos".

Em resposta, o Irão considerou que os Estados Unidos estão a ser "demasiado exigentes" na proposta de paz. Através do canal de televisão estatal iraniano, o regime de Teerão pede compensações pelos danos provocados pela guerra e vinca que o Irão tem soberania sobre o Estreito de Ormuz.

Na proposta enviada ao Paquistão, que tem servido de mediador entre Irão e Estados Unidos, o regime iraniano centrou o seu foco em encerrar a guerra em todas as frentes, especialmente no Líbano, e na segurança do transporte marítimo no Estreito de Ormuz, por onde foram autorizados a passar dois porta-aviões este domingo.

"O eixo principal da resposta do Irão à proposta dos EUA é 'o fim da guerra e a segurança marítima' no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz", escreveu a ISNA na sua conta no Telegram.

Os dois países têm estado num cessar-fogo mediado pelo Paquistão desde 8 de abril, depois de um conflito que se iniciou no dia 28 de fevereiro.

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