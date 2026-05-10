Zelensky confirma troca de prisioneiros e diz estar "preparado" para encontro com Putin

As declarações de Zelensky surgem depois de Putin ter dito este sábado que a guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim" , manifestado abertura para um encontro com o presidente ucraniano.

"Agora Putin diz estar finalmente pronto para verdadeiras reuniões. Nós empurrámo-lo um pouco para que isso acontecesse. Estamos prontos para esses encontros há muito tempo, mas claro que o formato ainda tem de ser decidido. A guerra tem de acabar e a segurança tem de ser garantida ", afirmou o chefe de Estado, no seu habitual discurso diário à nação.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou este domingo a dizer que está "preparado" para falar com Vladimir Putin, mas que ainda falta encontrar o formato adequado.

Zelensky garantiu também que já está a ser preparada uma nova troca de prisioneiros com Moscovo, com os Estados Unidos a servirem de mediadores.

"A troca de prisioneiros — mil por mil — está a ser preparada e deve ser realizada. Os americanos assumiram a responsabilidade de a garantir", avançou o presidente ucraniano, mencionando uma troca de priosioneiros que foi inicialmente avançada por Donald Trump, como parte de um acordo temporário de cessar-fogo.

Sobre a troca de priosioneiros, Putin disse que estava à espera de receber uma proposta da Ucrânia.

Zelensky acusou também a Rússia de quebrar o cessar-fogo de três dias que deveria estar em vigor desde sexta-feira, garantindo que Moscovo está a realizar ataques na linha da frente em vários pontos do país. Já o Ministério da Defesa russo acusou Kiev de "16.071 violações" nas últimas 24 horas, incluindo milhares de ataques com recurso a drones.