Acordo de paz está "ligado às máquinas". Trump diz que proposta do Irão é "estúpida"

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, classificou esta segunda-feira a resposta do Irão a uma proposta de paz dos EUA como uma "proposta estúpida", depois de a ter considerado inaceitável no dia anterior.

"É lixo. Nem terminei de ler. Nem vou perder tempo a terminar de ler", admitiu o Presidente, aos jornalistas. Na Casa Branca, assegura, igualmente, que o acordo está prestes a "morrer" e tem "um por cento de hipóteses de sobreviver".

Em declarações citadas, esta segunda-feira, pela Agência Reuters, o Presidente norte-americano confirmou que a proposta apresentada pelo Irão não menciona, por exemplo, o "não desenvolvimento de armas nucleares" e admitiu que, perante o cenário, o acordo de paz com o Irão está "ligado às máquinas" de suporte de "vida".

"Estou muito desapontado com os curdos", terá adiantando, também, Trump.

A rápida rejeição de Trump à resposta do Irão alimentou as preocupações de que o conflito, que já dura há 10 semanas, se arraste e continue a paralisar a navegação no Estreito de Ormuz.

[Notícia atualizada às 17h02 de 11 de maio de 2026 para acrescentar mais declarações de Donald Trump]