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Avião evacuado depois de começar a arder em aterragem no Nepal

11 mai, 2026 - 07:31 • João Malheiro

Todos os 277 passageiros e 11 tripulantes foram retirados pelas portas de emergência do avião, sem que tenha havido feridos.

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Um avião da Turkish Airlines foi evacuado esta segunda-feira, depois de começar a arder após aterragem num aeroporto no Nepal.

O incêndio ocorreu no pneu direito traseiro da aeronave.

Todos os 277 passageiros e 11 tripulantes foram retirados pelas portas de emergência do avião, sem que tenha havido feridos, segundo um porta-voz da Turkish Airlines, citado pela Reuters.

O aeroporto da capital nepalesa, Kathmandu, teve de ser encerrado durante uma hora.

Um novo voo está a ser preparado para os passageiros.

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