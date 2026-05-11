- Noticiário das 11h
- 11 mai, 2026
-
Em Destaque
Avião evacuado depois de começar a arder em aterragem no Nepal
11 mai, 2026 - 07:31 • João Malheiro
Todos os 277 passageiros e 11 tripulantes foram retirados pelas portas de emergência do avião, sem que tenha havido feridos.
Um avião da Turkish Airlines foi evacuado esta segunda-feira, depois de começar a arder após aterragem num aeroporto no Nepal.
O incêndio ocorreu no pneu direito traseiro da aeronave.
Todos os 277 passageiros e 11 tripulantes foram retirados pelas portas de emergência do avião, sem que tenha havido feridos, segundo um porta-voz da Turkish Airlines, citado pela Reuters.
O aeroporto da capital nepalesa, Kathmandu, teve de ser encerrado durante uma hora.
Um novo voo está a ser preparado para os passageiros.
- Noticiário das 11h
- 11 mai, 2026
-
Comentários