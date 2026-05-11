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Saúde Pública
Espanhol testa positivo para hantavírus após deixar navio
11 mai, 2026 - 20:29 • Ricardo Vieira, com Reuters
O paciente não apresenta sintomas e encontra-se bem de saúde, segundo as autoridades espanholas.
Um cidadão espanhol que se encontra em quarentena num hospital militar de Madrid, após ter sido evacuado do navio de cruzeiro MV Hondius, em Tenerife, testou positivo para hantavírus, informou esta segunda-feira o Ministério da Saúde de Espanha.
Os restantes 13 espanhóis em quarentena no mesmo hospital militar testaram negativo para o vírus, acrescentou a tutela, em comunicado.
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O paciente não apresenta sintomas e encontra-se bem de saúde, segundo as autoridades espanholas.
Estão a ser realizados testes adicionais e um resultado definitivo deverá ser conhecido nas próximas horas.
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O navio de cruzeiro MV Hondius prosseguiu viagem c(...)
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até agora, há sete casos confirmados de hantavírus, da estirpe Andes, relacionados com o navio MV Hondius.
Se o caso do cidadão espanhol for validado, o número oficial de casos confirmados aumenta para oito.
O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) admitiu que mais casos de infeção por hantavírus podem surgir nas próximas semanas entre os ex-passageiros e tripulação do navio onde ocorreu o surto.
Segundo o ECDC, os passageiros e os tripulantes do MV Hondius são todos considerados de alto risco.
O navio de cruzeiro deixou esta segunda-feira da ilha espanhola de Tenerife, após o fim da operação de repatriamento dos passageiros.
Os últimos seis passageiros e alguns membros da tripulação desembarcaram ao final da tarde e o navio rumou aos Países Baixos. Um cidadão português faz parte da tripulação.
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