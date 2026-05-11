Espanhol testa positivo para hantavírus após deixar navio

Estão a ser realizados testes adicionais e um resultado definitivo deverá ser conhecido nas próximas horas.

O paciente não apresenta sintomas e encontra-se bem de saúde , segundo as autoridades espanholas.

Os restantes 13 espanhóis em quarentena no mesmo hospital militar testaram negativo para o vírus, acrescentou a tutela, em comunicado.

Um cidadão espanhol que se encontra em quarentena num hospital militar de Madrid, após ter sido evacuado do navio de cruzeiro MV Hondius, em Tenerife, testou positivo para hantavírus , informou esta segunda-feira o Ministério da Saúde de Espanha.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até agora, há sete casos confirmados de hantavírus, da estirpe Andes, relacionados com o navio MV Hondius.

Se o caso do cidadão espanhol for validado, o número oficial de casos confirmados aumenta para oito.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) admitiu que mais casos de infeção por hantavírus podem surgir nas próximas semanas entre os ex-passageiros e tripulação do navio onde ocorreu o surto.

Segundo o ECDC, os passageiros e os tripulantes do MV Hondius são todos considerados de alto risco.

O navio de cruzeiro deixou esta segunda-feira da ilha espanhola de Tenerife, após o fim da operação de repatriamento dos passageiros.



Os últimos seis passageiros e alguns membros da tripulação desembarcaram ao final da tarde e o navio rumou aos Países Baixos. Um cidadão português faz parte da tripulação.