Europa passa "à ação" e avança com sanções contra colonos violentos na Cisjordânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia chegaram esta segunda-feira a acordo sobre novas sanções contra os violentos colonos israelitas na Cisjordânia ocupada, bem como contra figuras importantes do Hamas, disse a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas. O pacote de sanções, que visa três colonos e quatro organizações de colonos cujas identidades ainda não foram divulgadas publicamente, estava bloqueado há meses pelo anterior governo húngaro, que perdeu as eleições no mês passado. Os governos europeus manifestaram preocupação com o aumento de relatos de violência de colonos contra palestinianos na Cisjordânia. "Já era tempo de sairmos do impasse e passarmos à ação", disse Kallas numa publicação no X. "Extremismos e violência têm consequências", acrescentou.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, afirmou no X que a UE "optou, de forma arbitrária e política, por impor sanções aos cidadãos e entidades israelitas por causa das suas opiniões políticas e sem qualquer fundamento". "Israel rejeita de forma veemente a decisão de impor sanções a cidadãos e organizações israelitas", começa por dizer, numa publicação em que diz ser "ultrajante" a "comparação inaceitável" que a "UE escolheu fazer entre cidadãos israelitas e terroristas do Hamas". Saar considera que se trata de uma "equivalência moral completamente distorcida".