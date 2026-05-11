Explosão destrói casas e provoca pelo menos um morto em São Paulo

Uma explosão atingiu mais de 35 casas e provocou um incêndio em São Paulo, no Brasil, que provocou, pelo menos, um morto e três feridos avançou o jornal brasileiro "O Globo".

Até ao momento, uma pessoa está desaparecida nos escombros após a alegada fuga de gás.

Segundo os bombeiros, sente-se "um forte cheiro a gás" no bairro de Jaguaré, a cerca de 15 quilómetros do centro da cidade paulina.



Com a área isolada e controlada por um helicóptero da polícia militar, o corpo de bombeiros mobilizou 12 viaturas para combater o incêndio desencadeado por volta das 16h10 (hora local).

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"Os moradores de um condomínio vizinho, que tem janelas danificadas, estão a ser orientados para sair dos apartamentos", informaram os bombeiros de São Paulo.