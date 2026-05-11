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Explosão destrói casas e provoca pelo menos um morto em São Paulo

11 mai, 2026 - 21:40 • Catarina Magalhães

Segundo o corpo de bombeiros da zona, sente-se "um forte cheiro a gás" no bairro de Jaguaré, a cerca de 15 quilómetros do centro da cidade brasileira.

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Um incêndio provocado por uma explosão atingiu mais de 35 casas em São Paulo, no Brasil, e há registo de, pelo menos, um morto e três feridos, avançou o jornal brasileiro "O Globo".

Até ao momento, uma pessoa está desaparecida nos escombros após a alegada fuga de gás.

Segundo os bombeiros, sente-se "um forte cheiro a gás" no bairro de Jaguaré, a cerca de 15 quilómetros do centro da cidade paulina.

Com a área isolada e controlada por um helicóptero da polícia militar, o corpo de bombeiros mobilizou 12 viaturas para combater o incêndio desencadeado por volta das 16h10 (hora local).

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Sabe-se que morreu um morador de uma das casas atingidas, de 45 anos, no momento da explosão e outras três pessoas já foram socorridas, e encaminhadas para um hospital local.

"Já foram socorridas três vítimas, sendo uma destas um funcionário da Sabesp", informou a porta-voz dos bombeiros, acrescentando ainda que os feridos se tratam de dois homens e uma mulher.

Como aconteceu a explosão?

A explosão aconteceu enquanto uma equipa de uma distribuidora de gás natural, Comgás, realizava uma manutenção no sistema gás canalizado da localidade, segundo o jornal brasileiro "g1". Um dos feridos é um colaborador desta empresa.

"Os moradores de um condomínio vizinho, que tem janelas danificadas, estão a ser orientados para sair dos apartamentos", informaram os bombeiros de São Paulo.

Já o jornal "O Globo" indica que trabalhadores da empresa de saneamento e abastecimento de água, Sabesp, também estavam no local.

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