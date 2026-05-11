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​Guerra na Ucrânia. Paulo Rangel sublinha “disponibilidade para considerar diálogo”

11 mai, 2026 - 13:29 • Cristina Nascimento com Lusa

Ministro dos Negócios Estrangeiros prestou declarações aos jornalistas em Bruxelas. Já a chefe da diplomacia da União Europeia revelou que os ministros dos Negócios Estrangeiros vão discutir no final do mês, em Chipre, as condições para falar com a Rússia.

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O ministro português dos Negócios Estrangeiros identifica, quer da Rússia, quer dos países europeus, “disponibilidade para considerar” um diálogo entre as partes, no contexto da guerra com a Ucrânia.

Paulo Rangel falava, esta segunda-feira, aos jornalistas em Bruxelas, à margem da reunião dos ministros de Negócios Estrangeiros dos 27.

“O que importa é que, para já, parece haver, quer da parte da Rússia, quer da parte da União Europeia e dos países europeus, uma disponibilidade para considerar esse diálogo e isso já é algo diferente”, argumenta Rangel.

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Ainda assim, o ministro português identifica situações contraditórias.

“Há sinais que abrem hipótese de se conversar e falar. Há depois no terreno, da parte da Rússia, alguns sinais que não mostram boa disposição, por exemplo, não ter aceitado antecipar a trégua para o dia 6 de maio, isso foi um sinal negativo, evidentemente”, descreve.

Por isso, Rangel considera que “tudo é muito preliminar”.

À entrada para a reunião, a chefe da diplomacia da União Europeia (UE) afirmou que os ministros dos Negócios Estrangeiros vão discutir no final do mês, em Chipre, as condições para falar com a Rússia e descartou que o ex-chanceler alemão Schröder represente o bloco.

“Antes de começarmos a falar com a Rússia, devemos discutir entre nós sobre o que é que queremos falar. E é por isso que vamos ter uma reunião Gymnich [reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros, agendada para o final do mês em Chipre] onde iremos discutir as propostas que estão em cima da mesa para abordar as questões que temos”, respondeu Kallas.

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